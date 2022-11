Bayreuth verpflichtet US-Amerikaner West

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat seinen Kader vergrößert und den US-amerikanischen Point Guard Jarrod West verpflichtet.

Jarrod West wird ab sofort das Trikot von Bayreuths Bundesliga-Basketballern tragen. Der 23-jährige US-Amerikaner erhält bei den Oberfranken einen zunächst bis 31. Dezember 2022 befristeten Vertrag. Das teilte medi Bayreuth am Samstag mit.

West spielte zuletzt in China bei den Fujian Sturgeons, kam aber im bisherigen Saisonverlauf nur in drei Spielen zum Einsatz. "Die Situation in China hat für mich ganz einfach nicht gepasst, und jetzt bin ich froh und auch ein wenig aufgeregt, hier in Bayreuth zu sein", erklärte der 1,82 Meter große Point Guard.

Vor seiner Zeit in China war West in Neuseeland aktiv, zuvor hatte er in den USA am College gespielt.

"Jarrod ist ein aggressiver Verteidiger und guter Werfer. Er passt vom Charakter gut in die Mannschaft, spielt sehr mannschaftsdienlich und wird uns auf der Guard Position nochmals verstärken", sagte Bayreuths Headcoach Lars Masell und führte aus: "Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die Corona-Thematik noch keineswegs vom Tisch ist und wir aus diesem Grunde, wie aber auch im Falle von Verletzungen, einfach eine Absicherung brauchen."