Bayreuth unterliegt Schlusslicht Gießen - Göttingen siegt in Frankfurt

In der BBL hat Bayreuth gegen Schlusslicht Gießen 46ers eine überraschende Heimschlappe hinnehmen müssen. Die BG Göttingen siegt im Kampf um die Play-offs in Frankfurt.

Herber Rückschlag für medi Bayreuth im Kampf um die Teilnahme an den Play-offs in der BBL. Die Oberfranken mussten am Mittwochabend in der Oberfrankenhalle eine 89:95-Niederlage gegen das bis dato auf dem letzten Platz rangierende Gießen quittieren. Das Korner-Team bleibt mit weiter elf Siegen und nun zwölf Niederlagen damit unter dem ominösen Strich nach Platz acht.

Kendale McCullum mit 23 und Nuni Omot mit 20 Zählern führten die Gäste aus Mittelhessen indes zum fünften Saisonsieg. Gießen hat nun ebenso wie die Mitstreiter Würzburg und Frankfurt zehn Pluspunkte.

Frankfurt kassierte zu Hause gegen die BG Göttingen per 65:73 die nächste Niederlage. Die Skyliners fangen vor allem gegen Kamar Baldwin und Harald Frey (beide 18 Punkte) wenig Mittel. Die Veilchen untermauerten mit ihrem 13. Sieg die Play-off-Ambitionen.

Statistik zu den Mittwochspielen

medi Bayreuth - Jobstairs Gießen 46ers 89:95 (53:43)

Bayreuth: Janari Joesaar (26 Punkte / 9 Rebounds / 1 Assists), Cameron Wells (21/3/5), Kay Bruhnke (14/2/1), Sacar Anim (11/1/4), Bastian Doreth (8/4/7), Kevin Wohlrath (5/1/0), Moritz Sanders (4/2/1), Philip Jalalpoor (0/1/0)

Gießen: Kendale McCullum (23 Punkte / 4 Rebounds / 8 Assists), Nuni Omot (20/6/2), Phillip Fayne II (11/2/2), Florian Koch (9/4/1), Martins Laksa (9/3/1), Jalon Demarco Miller (8/4/1), Bjarne Kraushaar (8/1/1), Dennis Nawrocki (7/0/1), Maximilian Begue (0/1/0), Tim Uhlemann (DNP), Kilian Binapfl (DNP)

Zuschauer: 2008

Fraport Frankfurt - BG Göttingen 65:73 (40:31)

Frankfurt: Jamel McLean (14 Punkte / 7 Rebounds / 2 Assists), Lorenz Brenneke (12/2/0), Matt Haarms (9/5/0), Len Schoormann (7/2/0), Quantez Robertson (7/6/4), Rasheed Moore (7/4/0), Brancou Badio (4/1/5), Lukas Wank (3/3/2), Will Cherry (2/3/1), Felix Hecker (0/0/0), Matthew Meredith (DNP), Alexander Richardson (DNP)

Göttingen: Kamar Baldwin (18 Punkte / 3 Rebounds / 2 Assists), Harald Frey (18/3/2), Jake Toolson (16/2/2), Jeff Roberson (8/10/1), Nate Grimes (5/6/2), Akeem Vargas (4/3/0), Stephen Brown (2/1/3), Philipp Hartwich (2/3/0), Mathis Mönninghoff (0/0/0), Haris Hujic (DNP), Max Wüllner (DNP), Marios Giotis (DNP)

Zuschauer: 1103