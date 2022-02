Bayerns Moskau-Spiel wird nicht übertragen - Barça verzichtet auf Russland-Reise

Der von Russland ausgelöste Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Euroleague. Der FC Barcelona fliegt nicht nach Russland, das Bayern-Spiel gegen Moskau wird nicht übertragen.

Wie Michael Schuld, der unter anderem für die TV-Sparte der Telekom zuständig ist, auf Twitter bekanntgab, werde "MagentaSport" von einer Übertragen des Heimspiels des FC Bayern Basketball gegen ZSKA Moskau absehen. "Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine werden wir das heutige Spiel zwischen dem FC Bayern München und ZSKA Moskau nicht bei MagentaSport übertragen. Wir bitten alle Fans und unsere Kunden um Verständnis", schrieb er auf Twitter.

Derweil hat der FC Barcelona, Spitzenreiter in der Basketball-Euroleague, angekündigt, nicht wie geplant am Donnerstag nach St. Petersburg zu reisen. Dort hätten die Katalanen am Freitag auf Zenit treffen sollen. Am Sonntag wäre Barça zum Auswärtsspiel bei ZSKA Moskau angetreten.

"Für heute Nachmittag sind verschiedene Treffen mit den Beteiligten angesetzt", teilte der Klub mit. Danach soll beschlossen werden, wie es weitergeht.