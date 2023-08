Bayerns CL-Trikot mit Bergblumen und historischem Wappen

Der FC Bayern wird in der Champions League in "off-white" auflaufen. Die Details sollen Heimat und Historie vermitteln.

Adidas und der FC Bayern haben am Samstag das Ausweichtrikot der Münchner für die Saison 2023/24 präsentiert. Das Trikot in der Farbe "off-white" ziert ein großflächiger Print - inspiriert von den Blumen und Blüten in den bayerischen Bergen.

Als Hommage an die Anfänge des Vereins vor 123 Jahren prangt dazu in bordeauxrot erstmals wieder das historische eV-Emblem, das unter anderem auf der Urkunde der Vereinsgründung verewigt ist, auf einem offiziellen Dress der Münchner.

"Mit diesem Trikot vermittelt der FC Bayern seinen Fans bei den Auftritten in der Champions League das besondere Zusammenspiel aus Heimat und Historie, aus lokaler Verwurzelung und internationaler Strahlkraft, das den Verein so einzigartig macht", sagt Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.

Fans müssen für das Trikot, das zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht, tief in die Tasche greifen: 99,95 Euro kostet die Standard-Ausführung, 149,95 Euro die "Authentic"-Version. Für das Trikot für Kinder werden 75 Euro fällig.

"Rot gegen Rassismus" auf dem Ärmel

Das neue Trikot feiert am Samstagabend beim Spiel gegen RB Leipzig im Rahmen des deutschen Supercups Premiere. Erstmals werden die Spieler des FC Bayern dann auch mit dem Slogan "Rot gegen Rassismus" auf dem Trikotärmel auflaufen. "Mit der klubübergreifenden Initiative, die vor drei Jahren gestartet wurde, setzt der deutsche Rekordmeister regelmäßig Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung jeder Art", heißt es.

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit "Qatar Airways" ist der Trikotärmel zurzeit nicht an einen Partner vergeben, und so wird der FC Bayern bis auf Weiteres mit "Rot gegen Rassismus" spielen.