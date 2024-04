Bayern zwischen 2 und 5 - und der Schiedsrichter? Alle Noten zum 2:2 bei Arsenal

Der FC Bayern hat sich in der Champions League beim FC Arsenal gut erholt von der Liga-Pleite in Heidenheim präsentiert. Die kicker-Noten zum 2:2-Spektakel - in dem vor allem der Schiedsrichter im Fokus stand. imago images (3)