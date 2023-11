Bayern-Torjäger Kane: Seine 100-Tage-Bilanz in Grafiken

Der FC Bayern ist bei der Verpflichtung von Harry Kane "all-in gegangen". Ein Risiko, das sich bisher voll auszahlte - wie seine Treffsicherheit in Grafiken zeigt.

Dass der FC Bayern auf die Karte Harry Kane setzte, hat sich nach 100 Tagen bereits als richtig erwiesen. Kein Stürmer hat sich in dieser Zeit jemals so gut an die Bundesliga angepasst wie der Engländer. Niemand schaffte zuvor in seinen ersten elf Spielen 17 Tore oder 22 Scorerpunkte.

Wenn man die jeweils erste Spielzeit in ihrer Gesamtheit betrachtet, ist die Liste der Spieler, die torhungriger waren, schon auf 16 geschrumpft, darunter nur zwei Bayern-Akteure.

Momentan liegt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gar auf absolutem Rekordkurs. Gerd Müller hatte in seiner 40-Tore-Saison 1971/72 zum gleichen Zeitpunkt gerade mal sechs Treffer auf dem Konto. Der neue Bestmarkenhalter Robert Lewandowski - bekanntlich 2020/21 gleich 41-mal erfolgreich - stand nach dem 11. Spieltag bei 13 Toren, also vier Treffer hinter Kane nun.

Klar, die Spielzeit ist noch lang, doch Lewandowski fehlte in seiner Rekordsaison fünfmal, was bedeutet, dass selbst mit zwischenzeitlicher Abwesenheit das Ziel nicht zwangsläufig aufgegeben werden muss.

Kane stand nur zweimal nicht in der Startelf. Kurz nach seinem Wechsel zu Bayern bekam er im Supercup gegen Leipzig nur einen Kurzeinsatz und im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken saß er die gesamte Zeit auf der Bank. Es sollten bis dato die einzigen Pflichtspiele sein, die der FCB verlor.

Wie abhängig die Münchener bereits vom Tottenham-Neuzugang sind, beweist ein Blick auf die Spieler der jüngsten drei Saisons, die an den meisten Bundesligatoren beteiligt waren.

Der Ersatz für den 2022 abgewanderten Lewandowski scheint in Person von Kane nun schlussendlich gefunden. Vergangene Saison war Eric Maxim Choupo-Moting derjenige, der am häufigsten alleinige Sturmspitze spielte. Mit zehn Treffern bei 1111 Einsatzminuten in der Liga konnte der kamerunische Nationalspieler zumindest phasenweise überzeugen. Insbesondere mit dem rechten Fuß zeigte sich Choupo-Moting sehr treffsicher. Lewandowski war in seiner letzten Saison mit links recht gut und Kane beeindruckt aktuell mit der Präzision per Kopf.

Generell sind Lewandowski wie Kane komplette Stümer. Unterschiede gibt es in ihrer Spielweise. Auch wenn Lewandowski nicht stur im Strafraum wartete, so zeigt sich der Engländer noch weniger an einen festen Platz gebunden, nur 16 Prozent seiner Ballkontakte hat er im Sechzehner, bei Lewandowski waren es 2021/22 noch 21 Prozent.

Wenn Kane sich fallen lässt, weiß er seine Mitspieler besser einzusetzen als sein polnischer Vorgänger. Fünf Assists weist der Neuzugang bereits auf, Lewandowski kam in seiner gesamten letzten FCB-Spielzeit auf sechs.

Beim Kapitän der Three Lions wird im Schnitt aus jeder dritten Torschussvorlage ein Treffer, beim Polen jede sechste. Da überrascht es nicht, dass der Anteil aller Assists des FCB bei Kane doppelt so hoch ist (14 Prozent) wie bei Lewandowski. Insbesondere die Steckpässe beherrscht der gebürtige Londoner: sieben von zehn kamen an, bei Bayerns Rekordtorjäger waren es 2021/22 "nur" fünf von elf. Was die allgemeine Passgenauigkeit, die Erfolgsquote bei Dribblings und die Zweikampfquote angeht, könnte Kane sich noch steigern, wenn er Lewandowski nacheifern will. Insbesondere in der Luft gewann er nur 36 Prozent der Duelle. Wie das mit seiner guten Kopfballquote zusammenpasst? Bei drei seiner vier Kopfballtoren war er unbedrängt.

Mit 17 Saisontoren hat Kane bereits jetzt mehr Tore erzielt als die Torschützenkönige der Vorsaison Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku (je 16). Neun der 18 Bundesligavereine erzielten 2022/23 höchstens so viele Tore wie Kane, der auch in seinen vier Partien der Champions League torhungrig war, gleich viermal einnetzte.

In der Premier League schaffte Bayerns neuer Stürmerstar höchstens 30 Treffer: 2017/18 und in der vergangenen Spielzeit. Getroffen hat er dort bestenfalls alle 87 Minuten (aktuell alle 56). Das war 2016/17, als ihm mit 30 Einsätzen 29 Tore gelangen. Generell legten Kane und sein langjähriger Sturmpartner Heung-Min Son sich im englischen Oberhaus gegenseitig 47 Tore auf - Premier-League-Rekord. In der Bundesliga versteht sich Kane hervorragend mit Sané, dem er drei Treffer auflegte. Sané indes bereitete vier Kane-Treffer vor. Dass es an den ersten elf Spieltagen ein Duo gibt, dass sich gegenseitig sieben Tore aufgelegt hat, ist ein Novum.