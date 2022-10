Bayern stoppen Negativtrend - Erster Sieg für Braunschweig

In der Euroleague setzte es für die Bayern zuletzt mal wieder eine Niederlage, in der Liga lief es für die Münchner nun gegen Crailsheim besser. Am Abend steigt das unerwartete Top-Duell zwischen dem starken Aufsteiger Rostock und Meister Alba Berlin.

Der FC Bayern München hat nach vier Pflichtspiel-Niederlagen wieder gewinnen können. Gegen die Hakro Merlins Crailsheim siegte die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Trinchieri am Sonntag mit 88:77 (49:40) und stehtn mit 4:1 Siegen in der Bundesliga-Spitzengruppe. Crailsheim (1:4) kommt dagegen in der neuen Saison in Schwung.

Nach drei Niederlagen in der Euroleague und dem 78:81 in der Bundesliga in Hamburg führte Nationalspieler Andreas Obst die Münchner zum verdienten Erfolg. Der 26-Jährige überzeugte mit 25 Punkten, darunter waren auch sechs erfolgreiche Distanzwürfe. Auch Routinier Elias Harris (33) war mit 21 Zählern auffällig.

Die gleiche Bilanz wie die Münchner haben auch die MHP Riesen Ludwigsburg. Das Team von Trainer Josh King siegte bei den Würzburg Baskets mit 89:86 (40:36) und hat sich im oberen Tabellendrittel vorerst etabliert. Die Gastgeber (2:3) rangieren im Liga-Mittelfeld.

Den ersten Saisonsieg holten die Löwen Braunschweig beim knappen 61:59 (30:22) bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt. In einer von der Defensive geprägten Partie war David Krämer mit 17 Punkten bester Schütze bei den Niedersachsen.

FC Bayern München - Hakro Merlins Crailsheim 88:77 (33:22,16:18,18:11,21:26)

Punkte FC Bayern München: Obst 25, Harris 21, Rubit 12, Bonga 6, Weiler-Babb 5, Winston 5, Zipser 5, Walden 3, Gillespie 2, Jaramaz 2, Lucic 2

Hakro Merlins Crailsheim: Mikalauskas 17, Stephens 14, Maxhuni 12, Radosavljevic 11, Livingston Ii 7, Bleck 6, Vrcic 6, Lewis 4

Zuschauer: 5316

Würzburg Baskets - MHP Riesen Ludwigsburg 86:89 (13:22,23:18,24:22,26:27)

Punkte Würzburg Baskets: Whittaker 21, Hunt 18, Bryce 10, Welp 10, Williams 9, Böhmer 7, Stanic 6, Peterka 3, Williams 2

MHP Riesen Ludwigsburg: Johnson 21, Hubb 17, Miller 16, Roberson 13, Dunn 10, Bartolo 4, Edigin 3, Jacob Patrick 3, Bähre 2

Zuschauer: 2259

Fraport Frankfurt - Löwen Braunschweig 59:61 (7:17,15:13,19:16,18:15)

Punkte Fraport Frankfurt: Frazier 17, Geben 12, Obiesie 7, Robertson 7, Wank 5, Brenneke 4, Tubutis 4, Beliauskas 3

Löwen Braunschweig: Krämer 17, Bango 13, van Slooten 8, Amaize 7, Hobbs 7, Fru 5, B. Tischler 2, N. Tischler 2

Zuschauer: 4400