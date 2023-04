Bayern-Serie hält auch in Ulm - Hamburg überrascht in Göttingen

Bayerns Basketballer haben bei ratiopharm Ulm am Dienstag einen klaren Sieg eingefahren. Der FCBB gewann somit das sechste BBL-Spiel in Folge. Hamburg überraschte derweil mit einem klaren Sieg in Göttingen.

Andrea Trinchieri & Co. holten den nächsten Sieg in der Bundesliga. IMAGO/Eibner