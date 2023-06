Bayern-Profi für Bayern-Profi: De Ligt verpasst Final Four

Matthijs de Ligt verpasst das anstehende Final Four der Nations League in seiner niederländischen Heimat verletzungsbedingt. Ein Teamkollege des FC Bayern wurde dafür nachnominiert.

Bei ihrer dritten Ausgabe wird die Nations League ihren bereits dritten unterschiedlichen Sieger bekommen. Auch die Niederlande, die das Final-Four-Turnier in dieser Woche als Gastgeber austragen, träumen vom ersten Titel im jungen Wettbewerb - müssen kurz vor den Halbfinals aber einen personellen Rückschlag verkraften.

Wie der niederländische Fußballverband KNVB am Montag bekanntgab, fällt Matthijs de Ligt für die beiden bevorstehenden Länderspiele aus. Der Innenverteidiger des FC Bayern hat sich demnach im Training am Samstag eine Wadenverletzung zugezogen. Er verpasst damit sowohl das Halbfinale gegen Kroatien am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Rotterdam sowie - je nach Ausgang - das Spiel um Platz drei bzw. das Finale am Sonntag.

Blind nachnominiert - und bald in La Liga?

Für de Ligt, der damit vorerst bei 41 Länderspielen stehenbleibt (zwei Tore), nominierte Bondscoach Ronald Koeman einen anderen Münchner nach: Daley Blind, im Winter nach seinem vorangegangenen Abschied bei Ajax Amsterdam ablösefrei verpflichtet, hatte auf der Standby-Liste gestanden und reist nun nach. Der 33-Jährige ist bereits 101-mal für Oranje aufgelaufen.

Wie es auf Klubebene für Blind weitergeht, ist derweil noch ungewiss. In spanischen Medien heißt es derzeit, dass der La-Liga-Tabellenzehnte FC Girona Interesse bekundet. Für den FC Bayern stand eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags nie zur Debatte. Blind war in lediglich fünf Pflichtspielen zum Einsatz gekommen. Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz (kicker-Note 5) unterlag der FCB in Gladbach mit 2:3.

Neben den Niederlanden und Kroatien nehmen Spanien und Italien (Halbfinale am Donnerstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) am Final-Four-Turnier teil. Die bisherigen Nations-League-Sieger Portugal (2019) und Frankreich (2021) hatten sich nicht qualifiziert. Unter Koeman, der im Januar als neuer Trainer vorgestellt worden war, kommt WM-Viertelfinalist Oranje bislang auf eine Niederlage (0:4 in Frankreich) und einen Sieg (3:0 gegen Gibraltar).