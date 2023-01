Bayern müssen länger auf Harris verzichten

Der FC Bayern Basketball muss mehrere Wochen auf Elias Harris verzichten. Der 33-Jährige hat sich beim Heimspiel gegen Bologna verletzt.

Wie die Münchner am Samstagnachmittag mitteilten, hat sich Harris bei einem Zusammenprall im Euroleague-Spiel gegen Bologna (91:84) eine nicht näher definierte Verletzung am rechten Fuß zugezogen. Klar ist aber: Der Forward fehlt den Münchnern in den kommenden Wochen.

Head Coach Andrea Trinchieri muss damit auf einen weiteren Akteur verzichten, auch Andreas Obst und Vladimir Lucic (jeweils Bänderriss) sind momentan zu einer Pause gezwungen. Harris' Ausfall kommt damit zur Unzeit, ab Sonntag sind die Bayern viermal in wenigen Tagen gefordert: Nach dem BBL-Heimspiel gegen Göttingen reisen die Münchner nach Valencia, zwei Tage später treten sie in Barcelona an, ehe dann am Sonntag, 5.2., die Telekom Baskets Bonn in den Audi Dome kommen.

Harris war im vergangenen Jahr nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem er in Japan und Spanien gespielt hatte. Zuvor war der gebürtige Pfälzer unter anderem sieben Jahre lang bei Brose Bamberg aktiv. In der laufenden Saison in elf Bundesliga-Spielen im Schnitt 7 Punkte und 3 Rebounds auf (Euroleague: 5,1/1,8)