Ancelotti konnte im Vorfeld keinen Favoriten ausmachen: "Sowas gibt es nicht. Wir haben Selbstvertrauen, aber auch großen Respekt. Die Bayern hatten keine perfekte Saison in der Bundesliga, aber sie haben sehr stark gegen Arsenal gespielt." An München hat der 64-Jährige gute Erinnerungen, zum einen als FCB-Trainer und zum anderen wegen eines krachenden 4:0 im Halbfinale 2014 als Real-Coach . Aber: "Alles, was in der Vergangenheit war, bleibt eine Erinnerung, morgen gibt es eine neue Geschichte."