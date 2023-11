Doppelpack Demircan: Bayern-Junioren gelingt Revanche gegen Kopenhagen

Die A-Junioren des FC Bayern München haben sich am 5. Spieltag der UEFA Youth League mit 2:1 für die Hinspielniederlage gegen den FC Kopenhagen revanchiert.

Die Bayern-Junioren benötigten keine Anlaufzeit und waren von Beginn an das aktivere Team. Asp (3.) und besonders Scott (9.) hatten gute Chancen auf das Führungstor. Besonders Letzterer, der aber am Fünfmeterraum kurz wegrutschte, so konnte FCK-Keeper Dithmer klären.

In der Folgezeit aber kam der Nachwuchs Kopenhagens immer stärker auf. Die Dänen zeigten ihre spielerische Reife und initiierten besonders über die rechte Seite immer wieder gefährliche Angriffe - und auch Möglichkeiten. Die beste hatte Chiakha in der 30. Minute. Nach einer schönen Flanke durch Bidstrup von der rechten Seite kam der Kopenhagener Mittelstürmer aus wenigen Metern völlig frei zum Kopfball, platzierte diesen aber etwas zu ungenau. FCB-Keeper Pavlesic konnte so gerade noch klären.

Von den Bayern-Junioren war nach der starken Anfangsphase nur noch wenig zu sehen. Fast wären sie aber dennoch mit einer Führung in die Kabinen gegangen, denn in der 38. Minute lenkte FCK-Kapitän Olsson einen Ball gefährlich auf das Tor. Doch Chiakha stand goldrichtig und klärte auf der Linie.

Chiakha trifft schnell - Demircan kommt rein und dreht Ergebnis

Chiakha blieb auch nach Wiederanpfiff einer der entscheidenden Akteure. Nach einem schönen Steckpass von Nemeth blieb der Offensivspieler frei vor Pavlesic eiskalt und erzielte die Führung für die Dänen (47.). Die Bayern waren um eine Antwort bemüht, die Asp aber in der 48. Minute liegen ließ.

Doch der Nachwuchs des FCB blieb nun am Drücker, allerdings fehlte zunächst die Durchschlagskraft vor dem Kopenhagener Tor, große Möglichkeiten blieben vorerst Mangelware. Aber die Bayern ließen nicht locker, zumal bei den Dänen mehr und mehr die Kräfte schwanden. Dies nutzten die Bayern-Youngster aus: Nach einer Flanke durch Manuba von der rechten Seite übersprang der eingewechselte Demircan seinen Gegenspieler und nickte zum 1:1 ein (70.).

Die Bayern wollten nun aber mehr und gingen umgehend auf das Führungstor. Dieses ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Hereingabe durch Aznou von links rutschte Demircan in den Ball und bugsierte diesen mit dem langen Bein über die Linie (74.). Es war das dritte Tor des Bayern-Angreifers im dritten Youth-League-Einsatz.

Nach dem Führungstor zogen sich die Bayern-Junioren wieder etwas zurück und überließen Kopenhagen die Initiative. Doch die Dänen hatten nichts mehr zuzusetzen.

Bei ManUnited reicht ein Punkt sicher für die Play-offs - Auch direktes Erreichen des Achtelfinals möglich

Durch den dritten Dreier im dritten Heimspiel haben die A-Junioren das Weiterkommen weiter in den eigenen Händen. Am letzten Spieltag (12. Dezember) steht das Gastspiel bei Manchester United an, der FC Kopenhagen hat Galatasaray Istanbul zu Gast. Die Bayern haben drei Punkte mehr auf dem Konto als das drittplatzierte Galatasaray und die deutlich bessere Tordifferenz. Ein Punkt bei ManUnited würde bereits genügen, um in die Play-offs einzuziehen. Bei einem Sieg wäre sogar Rang eins und die direkte Teilnahme am Achtelfinale möglich, dazu müsste aber Kopenhagen sein Heimspiel gegen Galatasaray in den Sand setzen.