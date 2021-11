Youth-League-Aus besiegelt: Bayern verliert erneut gegen abgezocktes Benfica

Durch die vierte Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer ist das Ausscheiden des FC Bayern München in der Gruppenphase der Youth League besiegelt. Gegen ein souveränes Benfica Lissabon waren die Münchener erneut nahezu chancenlos.

Im Vergleich zum deutlichen 4:0-Erfolg Benficas im Hinspiel wechselte Bayern-Trainer Danny Galm gleich sieben Mal. Sein Gegenüber Oscar Lopez setzte auf mehr Kontinuität und startete lediglich mit einer neuen Sturmspitze in die Partie auf dem FC Bayern Campus.

Frühes Traumtor wird zu kuriosem Doppelschlag

Bereits nach wenigen Minuten setzten die Gäste das erste Statement der Partie durch Rodrigues, der sehenswert aus großer Distanz per Dropkick traf (6.). In der Folge versuchten die Gastgeber zunächst, über Spielkontrolle in die Partie zu kommen, erschwerten sich die Aufgabe dann aber selbst: Der sechzehnjährige Debütant im Tor der Bayern, Ballis, schoss Semedo, die einzige Startelfneuerung der Gäste, an, von dem der Ball in die Maschen prallte (12.).

Von dem Doppelschlag der Portugiesen mussten sich die Bayern merklich erholen. Der FCB wurde erst nach einer knappen halben Stunde erstmals offensiv auffällig, als Rodrigues eine Flanke von Sanyang gefährlich abfälschte (28.). Der einzige Abschluss der Bayern aufs Tor der Gäste - ebenfalls durch Sanyang - stellte keinerlei Gefahr für Soares im Kasten der Hauptstädter dar (34.). Auf der anderen Seite ließen die Portugiesen immer wieder gute Ansätze für Gegenangriffe im Sande verlaufen, kamen aber dennoch öfter und gefährlicher vor das Tor der Münchener, die besonders bei zwei Alu-Treffern der Gäste Glück hatten (4., 23.).

Ballsicheres Benfica lässt Bayern keine Chance

Im zweiten Durchgang versuchten die Bayern zunächst, den Druck zu erhöhen. Das höhere Anlaufen in den Anfangsminuten brachte aber keinen Ertrag, da sich das Auswärtsteam ein ums andere Mal spielerisch aus dem situativen Pressing lösen konnte. Nach der kleinen Drangphase der Heimmannschaft übernahm das auf allen Positionen sehr ballsichere Benfica wieder das Ruder und übte über eine reife Spielanlage Kontrolle aus. Immer wieder zogen die Gäste dabei vereinzelt das Tempo an und kamen über ihre spielstarken und dynamischen Offensivspieler in gefährliche Räume, ohne jedoch Zählbares daraus zu machen (55., 64., 74., 87., 90+3.).

Für die letzte Viertelstunde brachte Galm nochmals drei neue Offensivkräfte, eine echte Schlussoffensive konnten die Hausherren aber nicht mehr heraufbeschwören. Lediglich der eingewechselte Yildiz wurde nochmal aus der Distanz gefährlich (89.).

Schlussendlich sicherte sich das abgezockte Benfica einen verdienten Dreier gegen abermals offensiv viel zu harmlose Bayern, die nun auch im vierten Youth-League-Spiel ohne eigenen Torerfolg blieben und als Tabellenletzter mit 0:12 Toren endgültig keine Chance mehr aufs Weiterkommen haben.