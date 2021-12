Trotz 4:0 über Benfica: Bayern-Frauen verpassen den Gruppensieg

Die Frauen des FC Bayern waren bereits vor der Partie gegen Benfica für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert, der Gruppensieg wäre nur mit einem Fußball-Wunder realisierbar gewesen.

Die Bayern-Frauen gaben von Beginn an den Ton an, wenngleich Benfica in der Anfangsphase noch ordentlich mitspielte. Das änderte sich jedoch mit dem Führungstreffer durch Vilhjalmsdottir, die einen fatalen Fehlpass von Amado ausnutzte (26.). Die Gäste waren plötzlich völlig von der Rolle, Schüller bestrafte das zwei Minuten später prompt mit dem 2:0. Bis zur Pause folgte eine Flut an Chancen, doch sowohl Bühl als auch Schüller vergaben aus aussichtsreichen Positionen.

Die ausgelassenen Möglichkeiten "rächten" kurz nach Wiederanpfiff jedoch Gwinn (48., Elfmeter) und eine Minute später Bühl. In der Folge ließen es die Bayern-Frauen ruhiger angehen, wohlwissend, dass Lyon zeitgleich gegen Häcken komfortabel führte und der Gruppensieg dadurch unmöglich wurde.

Es blieb beim 4:0, wodurch die Münchnerinnen die Gruppe D auf Platz zwei beendeten. In der Liga geht es am Sonntag (16 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Bremen weiter.