Bayerns versöhnlicher Youth-League-Abschluss dank Motika

Die Bayern haben die Youth-League-Saison mit einen Erfolgserlebnis abgeschlossen und Barcelona mit 3:2 besiegt. Dennoch beenden die Münchner die Gruppenphase auf dem letzten Platz.

Die ersten fünf Spiele hatten die Bayern in der Youth League verloren, deswegen war das letzte Spiel am Mittwoch gegen Barcelona sportlich bedeutungslos, der letzte Platz stand schon fest. Genauso gingen die Gastgeber die Partie auch an, denn nach nur 38 Sekunden lag der Bayern-Nachwuchs zurück, Garrido traf für die Katalanen. Die Hausherren verschliefen die Anfangsphase komplett, nach einer Ecke erhöhte Barbera für Barcelona (9.).

Nach diesem klassischen Fehlstart brauchten die Münchner einige Minuten, ehe sie ins Spiel fanden. Aber im Laufe der ersten Hälfte wurde es immer besser, Copado ließ eine erste Chance aus (17.). Den Anschluss erzielte Janitzek nach einer Ecke (20.). Spätestens jetzt war der FCB-Nachwuchs voll im Spiel und die bessere Mannschaft. Nachdem Copado (29.) und Sieb (41.) gute Chancen zum Ausgleich ausgelassen hatten, traf kurz vor der Pause der starke Motika mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 2:2 (41.).

Tore und Karten 0:1 Aleix Garrido Cañizares (1') 0:2 Victor Barberá Moreno (9') 1:2 Janitzek (21') 2:2 Motika (41') 3:2 Motika (50') Tore und Karten 0:1 Aleix Garrido Cañizares (1') 0:2 Victor Barberá Moreno (9') 1:2 Janitzek (21') 2:2 Motika (41') 3:2 Motika (50') Bayern München Metu (83. ) FC Barcelona Estanislau Pedrola Fortuny (90. + 4 ) Bayern Hülsmann - Brückner , Janitzek , Arrey-Mbi, Herold - Pavlovic , Denk, Sieb - Ibrahimovic , Copado , Motika Bayern Aufstellung Hülsmann - Brückner , Janitzek , Arrey-Mbi, Herold - Pavlovic , Denk, Sieb - Ibrahimovic , Copado , Motika Einwechslungen 46. Dibrani für Ibrahimovic

86. Wanner für Copado Reservebank Schenk (Tor), Mamedova Barcelona Arnau Rafús Aulet - Pol Muñoz Mila, Diego Almeida , Damián Canedo Midón , Arnau Solà Mateu - Aleix Garrido Cañizares , Jorge Alastuey Aperte , Fermin Lopez Marin - Estanislau Pedrola Fortuny , Victor Barberá Moreno , Zacarias Ghailán Abdelkader Barcelona Aufstellung Arnau Rafús Aulet - Pol Muñoz Mila, Diego Almeida , Damián Canedo Midón , Arnau Solà Mateu - Aleix Garrido Cañizares , Jorge Alastuey Aperte , Fermin Lopez Marin - Estanislau Pedrola Fortuny , Victor Barberá Moreno , Zacarias Ghailán Abdelkader Einwechslungen 46. Josep Cerdà Amengual für Jorge Alastuey Aperte

79. Miquel Juanola Pastoret für Diego Almeida Reservebank Antonio Gómez del Castillo, Mamadou Saidou Bah Schiedsrichter-Team Dario Bel Kroatien Schiedsrichter-Team Dario Bel Kroatien Spielinfo Stadion FC Bayern Campus Spielinfo Anstoß 08.12.2021, 16:00 Uhr Stadion FC Bayern Campus München

Die Bayern waren vor der Pause obenauf - und transportierten den Schwung in den zweiten Spielabschnitt: Motika nahm einen Fehlpass der Katalanen auf und krönte seinen guten Aufritt mit seinem zweiten Treffer (50.). Die Bayern hatten die Partie gut im Griff, ließen defensiv kaum mehr etwas zu. Auf der anderen Seite fehlten den Katalanen, die vor der Partie ebenfalls keine Chancen mehr aufs Weiterkommen hatten, auch die Ideen. Somit brachte der FCB das 3:2 über die Zeit und holte im letzten Spiel die ersten Punkte in der Youth League.