Bayer meldet Amiri nicht für die Europa League

Bayer 04 hat Timothy Fosu-Mensah und Nadiem Amiri nicht auf die Spielberechtigungsliste für die Europa League gesetzt. Bei Letzterem war dies auch die Konsequenz aus seinem grotesken Hin und Her, was einen am Ende geplatzten Wechsel zu Leeds United betraf.

Wird in dieser Gruppenphase der Europa League nicht für Bayer international spielen: Nadiem Amiri. IMAGO/RHR-Foto