Bayer-Fans müssen sich jetzt schon für Finaltickets bewerben

Obwohl die Halbfinals in den drei europäischen Wettbewerben noch nicht mal gespielt sind, müssen sich die Fans jetzt schon um ihre Tickets bemühen.

Die UEFA teilte am Freitag mit, dass der Ticketverkauf für die Finals der Europapokal-Wettbewerbe gestartet ist. Die Verkaufsphase dauert gerade mal eine Woche und endet kommenden Freitag, den 28. April, bereits wieder. Für die Fans heißt das aber auch, dass die Halbfinals nicht abgewartet werden können.

Die Tickets für alle drei europäischen Wettbewerbe werden anschließend per Losverfahren vergeben. Bei der Registrierung gibt es für Fans die Auswahlmöglichkeit, in jedem Fall an der Ticketlotterie teilzunehmen oder nur daran teilzunehmen, wenn ihr favorisiertes Team auch das Finale erreicht. In der zweiten Kategorie werden die Kontingente jeweils gleichmäßig auf die beiden Endspielteilnehmer verteilt. Im Halbfinale der Europa League muss Leverkusen gegen die AS Rom ran.

Europa League: 15.000 Tickets für die Finalisten

Von den 63.000 Karten für das Endspiel am 31. Mai in Budapest gehen 46.800 in den Verkauf. 16.200 Karten verteilt demnach die UEFA. Die beiden Finalisten erhalten jeweils 15.000 Karten. Die Preise für die Tickets liegen zwischen 40 und 150 Euro.

Für das Finale der Champions League in Istanbul am 10. Juni stehen von den 72.000 Karten nur 47.200 Tickets für den freien Verkauf zur Verfügung, die Finalteilnehmer erhalten davon jeweils ein Kontingent von 20.000. Der UEFA und ihren Sponsoren bleiben demnach 24.800 Tickets. Die Kartenpreise variieren von 70 bis 690 Euro.

Das Conference-League-Finale findet am 7. Juni in Prag vor 18.000 Zuschauern statt und kann bereits ab 25 Euro vor Ort verfolgt werden. 13.000 Tickets davon gehen in den Verkauf und lediglich 5000 Karten werden an die Klubs verteilt.