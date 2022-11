Baur übernimmt kriselnde Göppinger

Frisch Auf Göppingen hat auf den Absturz in der Bundesliga reagiert. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Markus Baur den Trainerposten bei den Schwaben.

Der 51-jährige Ex-Weltmeister löse Hartmut Mayerhoffer ab und werde den Club bereits am Donnerstag im Bundesliga-Spiel gegen den HSV Hamburg betreuen, teilte Göppingen am Mittwoch mit. Noch am Dienstagabend war mit Mayerhoffer ein 34:24 in der European League gegen den slowakischen Verein Tatran Presov gelungen.

Für den internationalen Wettbewerb hatte sich Göppingen in der starken Vorsaison qualifiziert. Mayerhoffer war 2018 nach Göppingen gekommen und hatte den Traditionsverein 2021/22 auf Rang fünf und damit in die European League geführt. Momentan steht der Verein als Tabellen-16. genau vor den beiden Abstiegsplätzen. Baur war in der Bundesliga zuletzt als Trainer des TVB Stuttgart tätig, seine Zeit dort ging aber bereits 2018 zu Ende.