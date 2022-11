Erste Pleite für Flensburg - Füchse sorgen für Kontrastprogramm

Die SG Flensburg-Handewitt kassierte in Schweden die erste Niederlage in der European League, besser lief es für Göpppingen und die Füchse Berlin.

Die SG Flensburg-Handewitt hat drei Siegen in Folge in der European League ihre erste Niederlage kassiert. Die Norddeutsche unterlagen am Dienstagabend beim schwedischen Außenseiter Ystads IF 26:30 (14:17).

Besser lief es indes für Frisch Auf Göppingen, das in Gruppe A durch ein völlig ungefährdetes 34:24 (19:8) gegen das nach punktlose Tatran Presov (Slowakei) seinen Negativlauf von zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Serie endlich beendete.

Für das Kontrastprogramm sorgten am Abend die Füchse Berlin. Der Bundesliga-Spitzenreiter wahrte seine weiße Weste auf europäischer Bühne durch ein standesgemäß klares 34:20 (17:9) gegen Portugals noch punktlosen Vertreter Aguas Santas Milaneza und festigte damit seine Tabellenführung in der Gruppe C.

Sowohl Berlin als auch Flensburg und Göppingen haben weiterhin gute Aussichten auf das Erreichen des Achtelfinales. Die jeweils vier besten Mannschaften aus den vier Gruppen erreichen die K.-o.-Phase.

Ystads IF HF (Schweden) - SG Flensburg-Handewitt 30:26 (17:14)

Tore Ystad: Svensson (8 Tore), Andersson (6/3 Siebenmeter), Dahlin (5), Lindskog (5), Mansson (3), Fernebrand (1), Stenmalm (1), Palmar (1)

Flensburg: Hansen (4), Jakobsen (4), Gottfriedsson (4), Mesing (3), Golla (3), Möller (3), Johannessen (2), Mensah Larsen (2), Hald Jensen (1)

Zuschauer: 2465

Frisch Auf Göppingen - Tatran Presov (Slowakei) 34:24 (19:8)

Tore Göppingen: Gulliksen (6 Tore), Hermann (4), Sarac (4), Schmidt (3), Abt (3/1 Siebenmeter), Goller (3), Andersen (3), Duarte Brito (3), Kozina (1), Kneule (1), Malus (1), Ellebaek (1), Blagotinsek (1)

Presov: Ivanovic (11/2), Davidovic (6), Lopez Garcia (3), Hernandez Caballero (2/2), Kasatkin (1), Fenar (1)

Zuschauer: 2300

Füchse Berlin - Aguas Santas Milaneza (Portugal) 34:20 (17:9)

Tore Berlin: Vujovic (13 Tore/4 Siebenmeter), Holm (5), Lichtlein (3), Wiede (3), Darj (2), Ende (2), Lindberg (2/1), Freihöfer (1), Kix (1), Reichardt (1), Marsenic (1)

Aguas Santas: Oliveira (8), Coelho Lima (4), Baptista (3), Silva Gomes (2), Furtado (1/1), Lourenco (1), Pinto (1)

Zuschauer: 3247