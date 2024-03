Baumgartner sticht Wirtz aus: Drei Stunden, zwei Blitztore, ein Weltrekord

Nur drei Stunden nach seinem Blitztor hätte Christoph Baumgartner seinen Weltrekord beinahe an Florian Wirtz verloren. Dieser benötigte für seinen Treffer gegen Frankreich jedoch etwa zwei Sekunden länger als der Österreicher.

Christoph Baumgartner hatte seine Arbeit bereits verrichtet, da wurde es für den Leipzig-Legionär am Samstagabend plötzlich doch noch einmal kurz spannend. Denn als Florian Wirtz die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel gegen Frankreich unmittelbar nach Anpfiff in Führung brachte, war (in den sozialen Medien) teilweise bereits von einem neuen Rekord die Rede.

Die Erleichterung für Baumgartner folgte jedoch auf dem Fuß: Wirtz' Schuss schlug "erst" nach rund acht Sekunden im Tor der Franzosen ein. Damit benötigte der Leverkusen-Profi etwa zwei Sekunden länger als der Österreicher, der drei Stunden zuvor in der Slowakei einen neuen Weltrekord für das schnellste Länderspieltor aller Zeiten aufgestellt hatte.

"Das ist natürlich richtig cool"

"Ich habe mir schon während des Spiels gedacht, so viel schneller wird es nicht gehen - vielleicht ist es österreichischer Rekord. Aber dass es wirklich Weltrekord ist, ist natürlich schon etwas Besonderes", meinte Baumgartner nach dem 2:0-Erfolg in Bratislava. "Das ist natürlich richtig cool, ich bin sehr glücklich."

Auch Wirtz durfte trotz des verpassten Weltrekords über einen erfolgreichen Abend jubeln. Der 20-Jährige sicherte sich mit seinem Blitztor nicht nur den DFB-Rekord, sondern leitete auch den überzeugenden 2:0-Auswärtssieg in Lyon ein. Ein Erfolg, der dem deutschen Nationalteam wenige Monate vor der Heim-EM viel benötigtes Selbstvertrauen verleihen dürfte.