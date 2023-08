Baumgart schreibt Uth fürs BVB-Spiel ab und bangt um Selke und Hübers

Die Pokal-Hürde beim VfL Osnabrück hat der 1. FC Köln zwar übersprungen, doch durch die Verletzungen von Davie Selke und Marc Uth erhöhen sich vor dem Ligastart die Personalsorgen von Steffen Baumgart in der Offensive. Beim ebenfalls angeschlagenen Abwehrchef Timo Hübers zeigte sich der FC-Trainer hingegen zuversichtlich.

Es war der erwartete Pokalfight. Und auch wenn der 1. FC Köln am Ende in einem engen Spiel mit einem 3:1 nach Verlängerung die Oberhand behielt, hielt sich die Freude bei Steffen Baumgart („Wir gehen nicht als die bessere Mannschaft vom Platz, sondern als die, die weitergekommen ist“) in Grenzen. Was in erster Linie aber an drei Spielern lag, die er während der Partie verletzungsbedingt vom Platz nehmen musste.

Baumgart über Uth: "Könnte schon eine Muskelverletzung sein"

Am schlimmsten hat es dabei offenbar Marc Uth erwischt. Der 31-Jährige, in der 87. Minute eingewechselt, musste bereits 24 Minuten später wieder vom Feld. Nachdem Geschäftsführer Christian Keller am "Sky"-Mikrofon einräumte, dass "es bei Uth nicht allzu positiv aussieht. Es könnte schon eine Muskelverletzung sein", schrieb Steffen Baumgart einen Einsatz des Angreifers in Dortmund am Samstag bereits ab. "Uth wird auf jeden Fall nicht am Wochenende dabei sein", so der FC-Trainer.

Für Uth wäre eine ernsthafte Verletzung besonders bitter, der die vergangene Saison komplett verpasst hatte und wiederholt am Schambein operiert worden war. Doch damit nicht genug. Bereits in der 52. Minute hatte Mittelstürmer Davie Selke das Feld räumen müssen. Auch der 28-Jährige hatten wie Uth ein Ziehen im Oberschenkel gespürt.

Zuversicht bei Hübers

"Bei Davie müssen wir die nächsten Tage abwarten. Wir hoffen, dass er rechtzeitig rausgegangen ist", zeigte sich Baumgart nicht ganz so pessimistisch wie bei Uth. Zudem musste Abwehrchef Timo Hübers nach einem Zusammenprall bei einem Kopfballduell ausgewechselt werden. "Kopf an Kopf - das tut jedem weh", stellt Baumgart trocken fest und zeigte sich zuversichtlich: "Aber das sah nicht so aus, dass er Schäden davonträgt. Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende wieder bereit ist."

Doch in der Offensive hat sich die Personallage in jedem Fall weiter verschärft. Fallen doch bereits die beiden Stoßstürmer, Steffen Tigges (Rückstand nach Schulteroperation) und Florian Dietz (Rückstand nach Kreuzbandriss), aus. Und auch der schnelle Linton Maina kämpft seit geraumer Zeit mit Rückenproblemen, dürfte bestenfalls auf den letzten Drücker für das Dortmund-Spiel einsatzbereit werden.

Auch wenn man beim FC auf die Rückkehr von Dejan Ljubicic für die rechte offensive Mittelfeldposition hofft, der wegen einer Sprunggelenkverletzung in Osnabrück passen musste, ist schon jetzt klar: Der Ligastart wird für den FC nicht annähernd unter Idealbedingungen stattfinden.