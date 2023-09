Bauermanns WM-Kolumne: Europäische Spielidee schlägt US-Individualismus

Dirk Bauermann (65) analysiert für den kicker die deutschen WM-Spiele. Diesmal ordnet der Ex-Bundestrainer den deutschen Sieg über die USA ein - und nennt den Schlüssel, um auch im Finale erfolgreich zu sein.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat mit ihrem Sieg gegen die USA und dem damit einhergehenden Finaleinzug Geschichte geschrieben. Es war ein Triumph der Entschlossenheit, des Zusammenhalts und des unbedingten Willens. Sie wollte das Unmögliche möglich machen. Unser Team besitzt eine emotionale Gewalt, wie ich sie selten gesehen habe.

Große Erfolge wie dieser heute haben bekanntermaßen viele Väter. Natürlich sind es aber immer erst die Spieler, die sich zu 100 Prozent auf den gemeinsamen Weg einlassen müssen. Jeder muss zu einem Star in seiner jeweiligen Rolle werden. Jeder muss bereit sein, Reservoirs auszuschöpfen, von denen die meisten Menschen nicht mal wissen, dass es sie gibt.

Es war nicht nur ein spannendes Spiel, das all das gezeigt hat, was den modernen Basketball so faszinierend macht. Es war der Sieg einer europäisch geprägten Spielidee gegen den ausgeprägten Individualismus der Amerikaner. Das Gleiche lässt sich im Übrigen auch über den verdienten Sieg der Serben über Kanada im anderen Halbfinale sagen.

Völlig offenes Finale - Defense entscheidet

Der Ausgang des Endspiels ist jetzt völlig offen. Es kämpfen zwei Teams um den WM-Titel, die zu Recht den Titel "Nationalmannschaft" tragen. Wer am Ende als Weltmeister nach Hause fliegen darf, wird sich über die Defensive entscheiden - und die Fähigkeit, trotz des enormen Drucks die sogenannten "Big Plays" zu machen.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich mit ihrer Art zu spielen und den fantastischen Resultaten schon jetzt in die Herzen der Sportfans gespielt. Mannschaft, Trainer, Betreuerstab und Verantwortliche hätten es mehr als verdient, mit einer Goldmedaille am Dienstag nach Frankfurt zurückzukommen.

Dirk Bauermann (65) hat mit der deutschen Nationalmannschaft um Dirk Nowitzki 2005 EM-Silber gewonnen und die DBB-Auswahl insgesamt gut acht Jahre gecoacht (WM 1994, 2003 bis 2011). Mit Leverkusen und Bamberg gewann Bauermann als Trainer unter anderem neun Deutsche Meistertitel. Mit Tunesien gewann er 2021 die Afrikameisterschaft. Inzwischen ist er wieder für den Deutschen Basketball-Bund als Koordinator im Nachwuchsbereich tätig.