Youngster Aseko Nkili trifft: Bayern nur 1:1 in Basel

Der FC Bayern kam im Testspiel beim FC Basel nicht über ein 1:1 hinaus. Der deutsche Rekordmeister agierte bei den Schweizern über weite Strecken zu kompliziert.

Mit Startelf-Rückkehrer de Ligt in der Zentrale, Kimmich als Rechtsverteidiger und Guerreiro neben Pavlovic auf der Doppel-Sechs starteten die Bayern im St. Jakob-Park.

Es dauerte nicht lange, ehe Ex-BVB-Keeper Hitz bei einem listigen Heber von Kane eingreifen musste (2.). Ein Fingerzeig für den weiteren Verlauf - die Münchner, bei denen Kimmich rechts immer wieder anschob, dominierten das Geschehen klar, auch weil Basels Gegenattacken meist schon im Keim erstickt wurden.

Die Defensive der sich mit allen Akteuren in der eigenen Hälfte verschanzenden Hausherren stand so stetig unter Druck. Die nächsten Chancen stellten sich ein, Müller (16.) sowie erneut Kane nach Vorarbeit des quirligen Davies (18.) verpassten die Führung.

An der schraubte die Tuchel-Elf auch in der Folge fortwährend, wenn auch phasenweise nicht mit dem ganz großen Nachdruck. Vor allem im letzten Drittel agierte der deutsche Rekordmeister oft zu kompliziert, so dass weitere zwingende Möglichkeiten ausblieben.

Auf der anderen Seite setzte das junge Team aus Basel einen einsamen, wenn auch nicht ungefährlichen Nadelstich (Kololli, 37.) - die letzte nennenswerte Aktion vor der Pause.

Gauto überrascht die Bayern

Mit Wiederanpfiff standen Ulreich, Goretzka und Coman neu auf dem Rasen, auf dem sich die Dominanz der Bayern gegen etwas mutigere Baseler fortsetzte. Doch die Lückensuche im engmaschigen Abwehrnetz gestaltete sich weiterhin zu durchsichtig. Gelegenheiten blieben aus bis zur schmeichelhaften Führung der Schweizer durch Gauto, als eine schnelle Kombination die Gäste überraschte (59.).

Joker Aseko Nkili trifft

Nun hatte Basel gegen abschnittsweise etwas pomadige Münchner Oberwasser, Barry hatte die Topchance zum 2:0 (65.). Tuchel brachte junges, frisches Personal - und nachdem Zvonarek noch den Ausgleich verpasst hatte (69.), machte es Aseko Nkili besser: Von der Strafraumgrenze landete der Linksschuss des 18-Jährigen leicht abgefälscht genau im linken Eck (70.).

Die Partie hätte nun kippen können. Der umtriebige Zvonarek (74., 83. - Pfosten) und Tel (78.) verpassten das 2:1 für in der Endphase zielstrebigere Bayern, die sich mit dem Remis begnügen mussten.