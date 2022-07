Barcelona verkauft weitere TV-Rechte

Mehr als 100 Millionen Euro gab der FC Barcelona zuletzt für Spieler aus, dabei ist der Klub hoch verschuldet. Frisches Geld brachte jetzt ein weiterer Verkauf von TV-Rechten.

Der spanische Top-Klub FC Barcelona verkaufte weitere Anteile an seinem TV-Rechten an US-amerikanische Investoren. IMAGO/NurPhoto

Der FC Barcelona hat weitere Anteile seiner Liga-TV-Rechte an die amerikanische Investorengruppe Sixth Street verkauft. Wie die Katalanen am Freitag bekanntgaben, verkauften sie 15 Prozent der Einnahmen in den kommenden 25 Jahren. Das Unternehmen aus San Francisco hatte bereits in der vergangenen Woche 207,5 Millionen Euro für 10 Prozent der Übertragungsrechte gezahlt.

"Insgesamt wird Sixth Street über die nächsten 25 Jahre 25 Prozent der Einnahmen aus den Liga-TV-Rechten erhalten", teilte der FCB mit. Welche Summe Barcelona für die weiteren 15 Prozent erhält, kommunizierte der Verein nicht. Spanischen Medienberichten zufolge soll sich der Betrag auf etwa 400 Millionen Euro belaufen. Insgesamt hätte der FCB damit innerhalb weniger Tage etwa 600 Millionen Euro eingenommen.

Die Erlöse sollen finanziell entlasten

Der hochverschuldete Klub (1,35 Milliarden Euro Verbindlichkeiten) wird durch die Vereinbarung zusätzlich finanziell entlastet. Zuletzt hatten die Spanier mit dem Brasilianer Raphinha von Leeds United und Robert Lewandowski von deutschen Rekordmeister Bayern München zwei Stürmer für mehr als 100 Millionen Euro verpflichtet. Weitere kostspielige Einkäufe, das wird immer wieder berichtet, sind außerdem geplant - dabei darf Barca aktuell von jedem Euro, der etwa über Transfers oder Investitionen wie die von Sixth Street eingenommen wird, nur 25 Prozent in neue Profis stecken.