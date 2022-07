Luxus auf Pump: Wie der FC Barcelona seine Transfers finanzieren will

Julian Nagelsmann findet es "verrückt": Mit Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den nächsten großen Fisch an Land gezogen, es soll nicht der letzte sein. Das klamme Barça treibt ein gefährliches Spiel.

45 Millionen Euro Ablöse plus fünf an Boni. Ein Vertrag bis 2025, dazu ein Jahr optional. Eine kolportierte Nettogage von neun Millionen Euro. Der FC Barcelona hat ein dickes Paket geschnürt, um Lewandowski von den Bayern loseisen zu können.

Dabei hatte Schatzmeister Eduard Romeu erklärt, die Gehaltskosten von 560 Millionen auf 400 Millionen Euro senken zu müssen, um dem ligainternen Financial Fairplay gerecht zu werden. "Barcelona ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft. Das ist verrückt", sagte Julian Nagelsmann am Dienstag. Vor Lewandowski war bereits Stürmer Raphinha für rund 55 Millionen Euro von Leeds United geholt und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet worden. Zudem hat man den seit Monatsbeginn vertragslosen Ex-Dortmunder Ousmane Dembelé erneut, diesmal bis 2024, unter Vertrag genommen.

Stand jetzt kann keiner dieser Stars offiziell an der Seite des im Januar ablösefrei von Arsenal gekommenen Pierre-Emerick Aubameyang antreten. Grund: Der Klub hat momentan (noch) keinen finanziellen Spielraum, um die Neuzugänge, darunter auch die ablösefrei von der AC Mailand und vom FC Chelsea gekommenen Franck Kessié und Andreas Christensen, bei der Liga einzuschreiben und deren Financial- Fairplay-Auflagen zu erfüllen.

Für Präsident Joan Laporta, der mit dem Team ins US-Trainingslager nach Florida flog, wird es nun ernst. Nachdem im vergangenen Monat bereits zehn Prozent der TV-Einnahmen für 207,5 Millionen Euro auf 25 Jahre an den US-Investmentfonds Sixth Street verkauft wurden, sollen jetzt weitere 15 Prozent veräußert werden. Vermutlich wieder an Sixth Street, der für das zweite Paket kolportierte 310 Millionen zu zahlen bereit ist.

Mit diesen insgesamt gut 500 Millionen wäre Barça zwar vorerst liquide, aber noch weit von den von Schatzmeister Romeu genannten 700 Millionen Euro entfernt, die man ursprünglich anvisiert hatte, um wieder Spieler im sogenannten 1:1-Modus kaufen zu können. Denn aktuell darf der mit offiziell 1,35 Milliarden Euro verschuldete Verein von jedem Euro, den er etwa über Transfers oder Investitionen wie die von Sixth Street einnimmt, nur 25 Prozent in neue Profis stecken. Stichtag für die Neukalkulation der von der Liga festgelegten Gehaltsobergrenze ist der 31. Juli.

De Jong und Depay sollen gehen, wollen aber nicht

Der Verkauf von Frenkie de Jong mutmaßlich an Manchester United hat deshalb weiter Priorität, auch wenn Fußballdirektor Mateu Alemany zuletzt sagte: "Wir planen mit de Jong." Glauben sollte man beim FC Barcelona schon lange nichts mehr. Zumal intern von massivem Druck auf den Mittelfeldspieler berichtet wird. Die anvisierten 80 Millionen Euro Transfereinnahmen wären ein finanzieller Segen, dazu würde man de Jongs Gehalt von kolportierten zehn Millionen Euro netto Jahresgage einsparen, bei einer Vertragslaufzeit bis 2026. Geld, das Barça im Verbund mit einem Abgang Memphis Depays dringend bräuchte, um überhaupt erstmal auf null zu kommen. Doch auch Depay hatte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach betont, eigentlich gar nicht wechseln zu wollen.

Derweil, so sind sie eben im Klub, erinnert Laporta an seine erste Amtszeit, als man 2009 mit Trainer Pep Guardiola, Weltstar Messi und Regisseur Xavi sechs Titel geholt hatte. Laporta schwadroniert: "Das will ich wieder schaffen, Barça muss wieder führend auf der Welt werden." Zur Not, und Not herrscht im Klub seit Jahren, kann Laporta noch Anteile an Barça-TV und der Sparte Barça Licensing & Merchandising verkaufen. Die Delegierten gaben ihm dafür schon die Erlaubnis.

Koundé, Azpilicueta, Bernardo Silva: Barças Einkaufsliste ist noch lang

Denn die Einkaufstour soll noch nicht zu Ende sein: Im Gespräch ist der auch von Chelsea umworbene Innenverteidiger Jules Koundé vom FC Sevilla. Auch Chelseas Rechtsverteidiger Cesar Azpilicueta steht auf der Liste, wissend, dass die Defensive seit Jahren der Schwachpunkt war - und qualitativ starke Alternativen fehlen. Innenverteidiger Eric Garcia und der 2020 von Ajax Amsterdam gekommene Sergino Dest sind noch nicht die erhoffte Verstärkung.

Auf der linken Abwehrseite trägt Jordi Alba die ganze Last auf seinen Schultern. Deswegen ist auch Linksverteidiger Marcos Alonso (31, FC Chelsea) nach wie vor ein Thema, ebenso wie Bernardo Silva (27, Manchester City) als Konkurrent für Gavi auf der rechten Achterposition. Transfers, die bei einem Blick auf den Kader durchaus Sinn ergeben würden.

Im Sturm herrscht indes eine Art "Overbooking": Lewandowski, Dembelé, Raphinha, der im Januar für 55 Millionen Euro von Manchester City gekommene Ferran Torres, der ob seiner Verletzungshistorie fast vergessene Ansu Fati und eben Depay. Letzterer durfte, anders als Ersatzkeeper Neto, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza und Riqui Puig, die man abgeben möchte, mit in die USA. Trainer Xavi wartete am Wochenende noch auf seine Einreiseerlaubnis, nachdem er am Samstag wegen Visaproblemen am Flughafen von Barcelona zurückgeschickt worden war. Xavi hatte als Aktiver 2019 mit Al-Sadd aus Katar in Teheran gespielt, die USA aber verlangen bei Iran-Reisenden ein Sonderdokument. Was man bei Barça offenbar nicht gewusst oder bedacht hatte. Beides spricht nicht für den Verein.