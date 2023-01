Barcelonas Rezept fürs Halbfinale: Überzahl, Dembelé-Tor und ter Stegen

Der FC Barcelona ist das Team der Stunde im spanischen Fußball. Im Viertelfinale der Copa del Rey gegen Real Sociedad San Sebastian - zuletzt ebenfalls stark drauf - musste Barça am Ende beim 1:0 aber auch noch zittern.

Dass bei diesem Duell im Viertelfinale der Copa del Rey zwei aktuell formstarke Teams die Klingen kreuzten, war von Minute 1 an nicht zu erkennen. Schließlich spielte hier ausschließlich Gastgeber FC Barcelona im heimischen Camp Nou drauf los. Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano, wodurch der Tabellenführer von La Liga (drei Punkte mehr als Verfolger Real Madrid) seine Erfolgsserie auf elf Partien ohne Niederlage verbessert hatte, lief der Ball nur in eine Richtung. In die Richtung des Tores von Real Sociedad.

Die Gäste aus dem Baskenland, die durch ein 1:0 gegen Getafe den neunten Erfolg am Stück eingetütet hatten, konnten sich aber des Glückes und der Unvermögenheit der Blaugrana gewiss sein. Lewandowski vergab (9. Minute), Lewandowski hatte Pech (11.), de Jong zielte mit feinem Hackenabschluss zu ungenau (15.) und Dembelé verzog nach tollem Koundé-Zuspiel und eigenem Top-Solo (17.).

Und selbst als sich La Real selbst schwächte - Mendez sah nach üblem Tritt gegen FCB-Kapitän Busquets sowie VAR-Eingriff nach Gelb doch Rot (40.) -, sollte es nichts mit der anvisierten und natürlich längst verdienten Führung sein. Koundé schlenzte knapp daneben (44.). Zwischenzeitlich war vom Außenseiter nur einmal etwas gekommen: ein Lattentreffer von Kubo (30.). Sonst aber regierte klar Barça.

Dembelé schnurstracks, ter Stegen mit Glanz

Mit 0:0 ging es also in die Pause im Camp Nou. Ein Umstand, der sichtlich an den Spielern des FC Barcelona nagte. Und dazu führte, dass die druckvolle Offensivabteilung in der 52. Minute erstmals zuschlug: Abermals zeigte sich hier die Kombination Koundé und Dembelé, ehe Letzterer eigentlich für Lewandowski ablegen wollte. Der Weg hier war aber versperrt, also zog der Ex-Dortmunder kurzerhand aus spitzem Winkel ab - und überraschte so Real Sociedads Keeper Alex Remiro mit seinem Treffer ins kurze Eck (52.).

Wer nun aber glaubte, das 1:0 brachte alle Dämme des Barça-Kombinationsfußballs zu brechen, der irrte. Vielmehr fand fortan immer mehr der Gast aus dem Baskenland rein - und war dem 1:1 bis Spielende mehrmals nah. Sehr nah sogar: Nach Vorlage von Kubo schoss etwa Zielspieler Sörloth aus nächster Nähe und schier unglaublich noch drüber (60.). Und nachdem Gavi auf der anderen Seite mit seiner Direktabnahme an die Latte schoss (68.), waren auch noch die Dienste von ter Stegen gefragt. Der deutsche Nationalspieler stand aber seinen Mann und parierte sensationell gegen den freistehenden Joker Navarro (88.) sowie noch bockstark gegen Olasagasti (90.+3).

Insgesamt ging das knappe 1:0 aber in Ordnung, womit der FC Barcelona eben ins Halbfinale der Copa del Rey einzog, Kontrahent Real Sociedad die erste Niederlage nach neun Siegen in Folge beibrachte und selbst das aktuell Hoch auf zwölf Partien ohne Pleite ausbaute.