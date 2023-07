Intensiver "Texas-Clasico", fünfmal Alu für Real: Barça schlägt Madrid

Vor über 80.000 Zuschauern in Texas hat der FC Barcelona sein Testspiel gegen Real Madrid mit 3:0 gewonnen. Auch Ousmane Dembelé trug sich in einer temperamentvollen Partie in die Torschützenliste ein - und Marc-André ter Stegen hatte Glück.

Gleich fünf Latten- oder Pfostentreffer notierten die Statistiker für die Königlichen aus Madrid, darunter einen verschossenen Handelfmeter von Vinicius an den Querbalken (20.). Deutlich besser lief es aus Barça-Sicht: Dembelé sorgte in der 15. Minute für die Führung für die Katalanen, kurz vor Schluss stellten Fermin Lopez (85.) und Ferran Torres (90.+1) auf den 3:0-Endstand.

Insgesamt 82.026 Zuschauer sahen im Stadion der Dallas Cowboys in Arlington einen intensiv geführten Testspiel-Clasico. Beide Trainer schickten ihre Stars auf den Rasen, bei Barça startete erneut Gündogan - der allerdings schon kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt wurde. Bei Real durfte Neuzugang Bellingham ebenfalls von Beginn an ran.

Die erste Chance des Spiels ging auf das Konto von Romeu (4.), der einen wuchtigen Volley-Schuss aus 16 Metern an die Latte setzte. Nach dem Führungstreffer von Dembelé und dem verschossenen Vinicius-Elfmeter hatten die Madrilenen zahlreiche weitere gute Möglichkeiten auf den Ausgleich.

Ter Stegen weiter im Glück - Real im Alu-Pech

"Wir haben ein gutes Spiel gespielt, mit und ohne Ball", zeigte sich Real-Coach Carlo Ancelotti trotz der Niederlage nicht unzufrieden. "Wir haben gut gepresst, wir hatten unsere Chancen, haben uns viel bewegt. Das Resultat schmerzt, aber ich fokussiere mich auf die guten Dinge. Es ist ein bisschen komisch, fünfmal das Gebälk zu treffen, aber das passiert."

In der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer ordentlich durch, so kamen auch Kroos und Modric noch auf gut 30 Minuten Einsatzzeit. Ein Treffer war Real aber weiterhin nicht vergönnt. Barça-Keeper ter Stegen durfte sich mal wieder bei der Latte bedanken, dass Tchouameni (62.) und erneut Vinicius (86.) nicht einnetzten. Zuvor hatte der 20 Jahre alte Lopez mit einem sehenswerten Distanzschuss aus gut 20 Metern in den Winkel für das 2:0 gesorgt, in der Nachspielzeit machte Torres nach einem schönen Zuspiel von Rapinha per Heber alles klar.

Die beiden spanischen Teams beenden ihre USA-Reise in der kommenden Woche mit weiteren Testspielen. Barcelona trifft in der Nacht auf Mittwoch in Las Vegas auf die AC Mailand, Madrid spielt in der Nacht auf Donnerstag in Orlando gegen Juventus. Der Saisonstart in La Liga findet am Wochenende des 12. und 13. August statt.