Hattrick Benzema: Real siegt 4:0 in Barcelona und steht im Pokalfinale

Real Madrid hat das 0:1 aus dem Hinspiel auf beeindruckende Art und Weise wettgemacht. Die Königlichen siegten in Barcelona mit 4:0 und stehen im Pokalfinale. Benzema erzielte erneut einen Hattrick.

Nach dem 1:0 im Hinspiel gingen die Katalanen mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel. Am Wochenende hatten sich beide Mannschaften für dieses Prestigeduell warmgeschossen, Barcelona siegte klar mit 4:0 bei Elche und Real schoss Valladolid mit 6:0 aus dem Stadion.

Barcelona kam besser in die Partie und forderte früh im Spiel Elfmeter. Gavis flache Flanke blockte Alaba im Strafraum mit dem rechten Arm. Für Schiedsrichter Juan Martinez Munuera und sein Team kein Elfmeter. Es wurde wohl auf Stützhand entschieden, denn der Österreicher bekam die Kugel klar an den Arm. Die Gastgeber hatten auch fortan mehr vom Spiel, Real agierte mit dem Rückstand im Gepäck komischerweise sehr passiv.

Real trifft aus dem Nichts

Es war insgesamt ein sehr intensiver Clasico, in dem die Torchancen jedoch fast komplett fehlten. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, es gab immer wieder Unterbrechungen nach Fouls. Somit kam im ersten Durchgang nicht wirklich Spielfluss auf. Kurz vor der Pause war dann aber doch vor beiden Toren etwas geboten. Zunächst hatte Barça durch Lewandowski eine gute Chance zur Führung, Courtois war auf dem Posten (45.+1). Im Gegenzug ging Real aus dem Nichts in Führung: Vinicius Junior spielte zu Benzema, erhielt den Ball wieder und kam völlig frei aus sieben Metern zum Abschluss. Koundés Rettungsaktion war nicht erfolgreich (45.+1). Somit war das Duell zur Pause ausgeglichen.

Madrid eiskalt - Benzema schnürt den Hattrick

Nach der Pause kam es sogar noch besser für die Königlichen: Modric wurde nicht richtig angegriffen und legte rüber zum völlig freien Benzema, der aus 16 Metern links unten traf (50.). Barcelona agierte viel zu passiv und verteidigte ganz schwach. Die Gastgeber waren um eine schnelle Antwort bemüht, Balde scheiterte an Courtois (52.), Raphinha setzte seinen Abschluss aus spitzem Winkel zu hoch an (54.) und Araujos abgefälschter Schuss ging links vorbei (56.). Und genau in dieser guten Phase Barcelonas schlug Real ein drittes Mal eiskalt zu. Nach einem klaren Foul von Kessié an Vinicius Junior im Strafraum gab es Elfmeter, den Benzema eiskalt verwandelte und den Doppelpack schnürte (58.).

Das war ein Wirkungstreffer für Barça, das fortan geschockt war und große Mühe hatte, wieder ins Spiel zu finden. Modrics Pass war etwas zu steil für Rodrygo, das hätte das 4:0 sein können (60.). Die Katalanen gaben sich zwar nicht auf, richtig gefährlich wurden sie aber nicht. Und die Blancos? Die waren an diesem Abend brutal effizient. Einen Konter spielten Vinicius Junior und Benzema eiskalt aus, der Franzose schnürte wie schon am Wochenende gegen Valladolid einen Hattrick (80.). Spätestens nach diesem Treffer war die Messe gelesen.

Real zog ins Pokalfinale ein und trifft dort am 6. Mai auf Osasuna, das sich gegen Athletic Bilbao durchgesetzt hat.