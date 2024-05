Titel verteidigt: Bonmati entscheidet umkämpftes Finale gegen Lyon

In einem rasanten Champions-League-Finale ging es lange hin und her, ehe Bonmati zur Führung für Barcelona traf. Ein tapfer kämpfendes Lyon konnte seine Chancen nicht nutzen und fing sich in der Nachspielzeit noch das zweite Gegentor.

Es war angerichtet. Zum Champions-League-Finale der Frauen in Bilbao traf der spanische auf den französischen Meister. Barcelona, der Titelverteidiger, trat dem Rekordhalter aus Lyon entgegen. Während OL-Trainerin Sonia Bompastor im Vergleich zum 2:1 gegen Paris St. Germain ihr Team unverändert auf den Rasen schickte, nahm Barcelonas Trainer Jonatan Giraldez nach dem 4:0 gegen SD Eibar gleich fünf Veränderungen in seiner Startelf vor. Im Tor machte Panos für Cata Coll Platz. In der Verteidigung ersetzten Paredes und Bronze Jana Fernandez und Torrejon, außerdem starteten Patri und Mariona für Putellas und Arias.

Zwei Fast-Eigentore - Graham Hansen verzieht knapp

Nach unruhigen Minuten zu Beginn übernahm Barcelona direkt die Kontrolle und kam zu den ersten Torannäherungen durch Salma Paralluelo (6.) und Rolfö (10.). Nach einer knappen Viertelstunde wurde es auch im Strafraum des Titelverteidigers gefährlich. Um ein Haar hätte Bronze eine Ecke per Kopf ins eigene Tor verlängert, doch der Ball klatschte an die Latte (14.). Die Katalaninnen hatten zwar mehr vom Spiel, doch es fehlte Mut und Kreativität im letzten Drittel, sodass das Team von Jonatan Giraldez allenfalls aus der Distanz Gefahr entwickeln konnte gegen tiefstehende und auf Umschaltmomente wartende Französinnen.

Barcelona verpasste es, seine Feldüberlegenheit in Zählbares umzumünzen. Patri Guijarro scheiterte erst an Endler, dann klärte Bacha die Rückgabe ihrer Teamkollegin Horan auf der Linie (28.). Beide Teams scheuten sich in der Folge, ins Risiko zu gehen, und so spielte sich viel im Mittelfeld ab. Vor der Pause setzte OL in Person von Carpenter (36.) und Diani (44.) mit Abschlüssen aus der Distanz nochmal offensive Akzente, ehe es in der 45. Minute dann nochmal richtig gefährlich wurde. Doch Graham Hansen zielte knapp am langen Pfosten vorbei.

Bonmati trifft zur Führung - Putellas erhöht spät

Lyon kam sehr aktiv aus der Kabine. Renard nach einer schönen Horan-Ablage (49.) und Gilles per Kopf (58.) verpassten aber die Führung. Auf der anderen Seite folgte dann das 1:0 für die Katalaninnen. Nach einer Ballstafette steckte Mariona Caldentey auf die in den Strafraum eindringende Bonmati durch, die mit einem abgefälschten Schuss in die Maschen traf (63.). Olympique schüttelte sich kurz und war dann um den Ausgleich bemüht. Toptorjägerin Diani zielte aber knapp zu hoch (76.) ebenso wie die eingewechselte Hegerberg (88.).

Und so sorgte die eingewechselte Putellas mit einem satten Schuss für die Entscheidung (90.+5). Damit verteidigte der FC Barcelona den Champions-League-Titel, holte das Quadruple und zudem den ersten Sieg überhaupt gegen die Französinnen im Wettbewerb. Während die Saison für Lyon bereits beendet ist, stehen für Barca noch zwei Partien in der Liga F an. Am 9. Juni (20.30 Uhr) begrüßt das Team von Jonatan Giraldez Betis Sevilla zum Heimspiel, eine Woche später folgt dann der Saisonabschluss bei Valencia.