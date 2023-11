Mem überragt, Wolff verliert direktes Duell: Barça sichert sich Rang drei

Bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien hat sich der FC Barcelona den dritten Platz gesichert. Die Katalanen gewannen das "Duell der Enttäuschten" gegen den polnischen Spitzenklub Kielce am Sonntagnachmittag mit 33:30 (14:16).

Es hätte genauso gut das Finale sein können - von den Namen her auch ein Endspiel der Champions League. Doch der FC Barcelona und Kielce duellierten sich am Sonntagnachmittag bei der Klub-WM in Saudi-Arabien "nur" noch um Rang drei. Barça hatte in seinem Halbfinale gegen die Füchse Berlin nach Verlängerung den Kürzeren gezogen (34:35), Kielce gar nach 60 Minuten mit vier Treffern Unterschied gegen den SC Magdeburg verloren (24:28).

Barcelona erwischte am Sonntag den besseren Start, sah sich beim 5:8 in der 13. Minute allerdings dem ersten Drei-Tore-Rückstand ausgesetzt. Zur Pause führte Kielce mit 16:14 und durfte sich Hoffnungen auf den dritten Platz machen. Doch angeführt vom bärenstarken Dika Mem, der acht seiner elf Würfe im Tor unterbrachte, sollte der leichte Favorit den Spieß noch umdrehen. Linkshänder Blaz Janc und der ehemalige Bundesliga-Profi Jonathan Carlsbogard (zuvor beim TBV Lemgo Lippe) steuerten jeweils vier Treffer bei.

Vor allem aus dem Rückraum wurde der Unterschied deutlich: Barcelona erzielte aus neun Metern zwölf Treffer, Kielce lediglich derer vier. Bester Werfer der Polen war Szymon Sicko mit sechs Treffern, Daniel Dujshebaev kam auf fünf. Das Duell der Torhüter verlor der deutsche Nationalkeeper Andreas Wolff knapp: Der ehemalige Kieler kam auf 13 Paraden (Fangquote von 30 Prozent), der künftige Kieler Gonzalo Perez de Vargas steuerte 14 Paraden (Fangquote von 32 Prozent) zum Sieg seiner Mannschaft bei.

Die nächsten internationalen Aufgaben stehen den beiden Top-Klubs kurz bevor: Kielce gastiert am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in der Königsklasse beim kroatischen Vertreter RK Zagreb, Barcelona ist zwei Stunden später in Polen bei Wisla Plock zu Gast.