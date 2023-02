Ein Doppelschlag reicht: Barça siegt im Schongang vor United-Rückspiel

Zwischen den beiden Europa-League-Spielen gegen Manchester United hat der FC Barcelona einen Pflichtsieg in der Liga eingefahren. Beim 2:0 über Cadiz konnten die Katalanen Kräfte schonen - hatten aber auch etwas Glück, in der Schlussphase nicht noch zittern zu müssen.

Zwischen den beiden Europa-League-Duellen mit Manchester United warf Barça-Trainer Xavi die Rotationsmaschine an und wechselte auf sechs Positionen. Unter anderem saß Jordi Alba nur auf der Bank, Pedri stand erst gar nicht im Kader. Im Camp Nou ergab sich ein zähes Spiel, in dem Barça nicht mit letzter Konsequenz nach vorne spielte und allenfalls zu Halbchancen kam, während Cadiz die sich bietenden Konterchancen oft schlampig ausspielte und nur ein Abseitstor von Roger (20.) verzeichnete.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehten die Katalanen dann aber kurz auf und entschieden die Partie mit zwei zielgerichteten Spielzügen: Erst leitete Ferran Torres mit einem tollen Solo den Führungstreffer durch einen Abstauber von Sergi Roberto ein (43.), der sich dann nur kurz darauf ebenfalls mit einer Einzelaktion als Vorbereiter betätigte. Lewandowski schloss von der Strafraumgrenze trocken ab und markierte so sein 15. Saisontor nach zuvor zwei torlosen Spielen (45.+1).

Lewandowski hat Pech, ter Stegen Glück

So konnte Barça im zweiten Durchgang wieder in den bereits in den ersten 40 Minuten eingelegten Schongang schalten. Lewandowski hatte bei einem Lattentreffer Pech (57.), ter Stegen aber nur kurz darauf großes Glück, als er nach einer Ecke den Ball nicht zu fassen bekam und Roger den vermeintlichen Anschlusstreffer ermöglichte. Dieser fand jedoch wegen eines angeblichen Fouls von Fali am deutschen Keeper keine Anerkennung - ein sehr schmeichelhafter Pfiff (59.).

Weil ter Stegen auch noch sein Können zeigte und einen Schuss des eingewechselten Ramos sensationell an den Pfosten lenkte (80.) und Cadiz kurz darauf in Person von Lozano gleich nochmal Alu-Pech hatte (86.), kam keine Spannung mehr auf - was durch die unkonzentrierte Barça-Leistung durchaus möglich gewesen wäre.

Im Fokus der Katalanen stand das Schonen der Kräfte fürs Old Trafford, wo Barcelona am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Manchester United einen Platz im Achtelfinale der Europa League anstrebt. In der Liga liegen die Katalanen weiterhin acht Punkte vor Real Madrid an der Spitze.