Vor Bayern-Spiel: Verletztes Duo trübt große Dembelé-Gala

Der FC Barcelona bleibt in La Liga an Real Madrid dran und hat sich für den Champions-League-Vergleich mit dem FC Bayern warmgeschossen. Nach dem 4:0 gegen Bilbao gehörten Xavis Gedanken aber zwei neuen Verletzten.

Die Gedanken beim FC Barcelona kreisten am Sonntagabend wohl bereits ab 21.23 Uhr immer mal wieder um das immens wichtige Champions-League-Heimspiel gegen den FC Bayern München am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Die vermeintlich unangenehme Partie gegen Bilbao war bereits in Minute 22 entschieden, weil die Basken im Camp Nou offensiv wie defensiv nicht stattfanden.

Die Begegnung, die im Vorfeld rund um "Golden Boy" Gavi, Trainer-Rückkehrer Ernesto Valverde oder Traumstarter Robert Lewandowski so viele Geschichten zu bieten hatte, ließ früh Spannung vermissen. Lewandowski bereitete für Dembelé vor - 1:0 (12.). Dembelé legte Lewandowski auf - 3:0 (22.). Dazwischen schickte Dembelé noch Sergi Roberto in den Strafraum, der den zweiten Treffer besorgt hatte (18.).

Gavi und Sergi Roberto müssen runter

Für Bilbao, das nach 21 Minuten auch noch Routinier Ander Herrea verletzungsbedingt ersetzen musste, lief praktisch alles schief. Einen Wermutstropfen bekam der erste Abschnitt aber auch noch für die Hausherren, weil Gavi nach 34 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rasen verließ. Alex Garcia hatte den jungen Antreiber heftig an der Leiste erwischt.

Nach dem Seitenwechsel variierte Barcelona zwischen Verwaltungsmodus und hohem Pressing am gegnerischen Strafraum. Nach 63 Minuten holte Xavi mit Lewandowski, Pedri und Koundé drei Leistungsträger vom Platz. Die gute Nachricht für die Fans im Camp Nou: Dembelé war ja noch auf dem Platz.

Der Weltmeister war am Sonntag nicht zu bremsen, in Minute 73 sammelte der Franzose schon den vierten Scorerpunkt ein, weil er Ferran Torres perfekt in die Gasse schickte. Vom rechten Eck des Fünfmeterraums tunnelte der Spanier seinen Landsmann Unai Simon aus der Drehung.

Den fast perfekten Abend aus Sicht der Katalanen trübte kurz vor Schluss auch noch Sergi Roberto. Der Rechtsverteidiger verletzte sich bei einem Tackling im eigenen Strafraum dermaßen an der Schulter, dass er mit dem Golf-Caddy vom Platz gefahren werden musste. Wie bei Gavi hängt auch sein Einsatz gegen die Bayern am Mittwoch in der Schwebe.