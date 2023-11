Barças problemloser CL-Auftakt: Aitana trifft doppelt gegen Benfica

Dem FC Barcelona ist der Auftakt in die Champions League gelungen. Gegen SL Benfica ließ der diesjährige Sieger der Königsklasse nichts anbrennen und gewann klar mit 5:0.

6:1, 8:0, 6:0: Die drei jüngsten Ligaspiele des FC Barcelona dürften dafür gesorgt haben, dass Benfica Lissabon mit einer gewaltigen Portion Respekt zum Titelverteidiger reiste. Die Portugiesinnen starteten in das Königsklassenduell mit den Katalaninnen jedoch mutig und gestalteten die Anfangsphase offen sowie mit eigenen Offensivaktionen.

Bei Barcelona fehlte Innenverteidigerin Paredes mit einer Mandelentzündung, sie war eine von fünf Änderungen in Jonatan Giraldez' Startelf. Neu von Beginn an spielten unter anderem Hansen und Alexia - beide erarbeiteten sich nach einer knappen Viertelstunde die Führung Barcelonas: Der Schuss der auffälligen Hansen landete abgefälscht bei Alexia, die aus zentraler Position per Kopf traf (15.).

Kurz vor der Pause schlägt Barça doppelt zu

Bis zum Gegentreffer hatte Benfica mutig mitgespielt und das Spiel offen gestaltet. Alexias Treffer brach die Portugiesinnen in ihren Bemühungen jedoch, fortan gehörte das Spiel den Katalaninnen. Die dominierten zwar, verpassten es aber zunächst noch, zu erhöhen. Alexia schloss voreilig und zu zentral ab (22.), Brugts' Heber wurde kurz vor der Torlinie geklärt (24.) und Battle schoss unbedrängt über das Tor (34.).

In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte Barcelona doch noch, dann aber gleich doppelt: Erst traf Brugts per Kopf (39.), ehe Aitana nach einer Finte platziert ins linke untere Eck zielte (44.) und auf 3:0 stellte.

Oshoala gelingt der Fallrückzieher - Barça lässt nichts anbrennen

Alexia blieb nach der Pause in der Kabine, die Spanierin war bereits im ersten Durchgang behandelt worden. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb es bei der blau-roten Dominanz. Für klare Verhältnisse sorgte erneut Aitana, die von Hansen bedient wurde und zum 4:0 aus halbrechter Position im Strafraum traf (52.). Für Aitana war es der zweite Treffer, für Hansen die dritte von insgesamt vier Torbeteiligungen.

Die vierte folgte nach etwas mehr als einer Stunde: Die Norwegerin flankte nach einem hohen Ballgewinn vor das Tor, wo sich die kurz zuvor eingewechselte Oshoala positionierte und spektakulär per Fallrückzieher traf (61.). Nach dem 5:0 nahmen die Blaugrana etwas Druck aus der Partie, kamen aber durch die ebenfalls eingewechselte Salma (67.) und erneut Oshoala (85.) zu weiteren Chancen. Benficas Offensivgefahr blieb überschaubar, und so stand ein klarer Sieg für Barcelona zum Auftakt in die Champions League.

Als nächstes steht für die Blaugrana am Sonntag (12 Uhr) der weibliche "Clasico" gegen Real Madrid an, der noch längst nicht die Augenhöhe erreicht hat wie sein männliches Pendant. Anschließend reist Barcelona zu Eintracht Frankfurt (22. November, 21 Uhr).

Benfica hat zeitgleich zum "Clasico" Anstoß im portugiesischen Liga-Auswärtsspiel bei Sporting Braga.