Laurents Premierentor entscheidet Bayerns Test gegen Barcelona

Beim Amos Cup im französischen Toulouse ist der FC Bayern mit einem verdienten 2:1 gegen den FC Barcelona ins Finale eingezogen. Sommer-Neuzugang Emelyne Laurent entschied die Partie mit ihrem Premierentor.

Münchens neuer Trainer Alexander Straus hatte vier Nationalspielerinnen und eine Dreierkette aufgeboten: Gwinn, Bühl, Schüller und Dallmann begannen in der Startelf, Europameisterin Stanway startete im defensiven Mittelfeld.

Barcelona begann dominant und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen, München zog sich weit zurück und attackierte erst im eigenen Abwehrdrittel. Viele Chancen kamen so aber nicht zustande: Bühl kam nach einem Zuspiel Dallmanns etwas zu spät gegen Torhüterin Font an den Ball (17.), ein Schüller-Abschluss wurde noch zur Ecke geblockt (29.).

Die dickste Chance der Katalaninnen hat Pina, deren Schuss Viggosdottir aber noch von der Linie kratzen konnte (31.). Bayern reagierte und erkämpfte sich mehr Ballbesitzphasen, jubelte dann aber nach einem Umschaltmoment. FCB-Kapitänin Zadrazil eroberte erst selbst den Ball und schickte dann Schüller präzise wie flach auf die Reise. Die Stürmerin bewies das Auge für die mitgelaufene und völlig freie Gwinn - 1:0 (40.).

Hansen fasst sich ein Herz

Nach der Pause wechselten beide Teams kräftig durch. Hansen schloss nach einem Fehler von Tainara noch zu ungenau ab (50.), auch Patri zielte daneben (55.). Dann fasste sich Hansen ein Herz, zog halbrechts vor dem Strafraum ab und der Ball schlug perfekt im linken oberen Kreuzeck zum Ausgleich für Barcelona ein (59.).

Nach einem Ballverlust von Stanway vor dem Bayern-Tor verhinderte dann Grohs gegen Patri den Rückstand (75.), Pina verfehlte in Rücklage den Kasten (77.). Für die Entscheidung sorgte schließlich die eingewechselte Laurent. Lohmann, ebenfalls von der Bank gekommen, überwand mit einem Lupfer die gesamte Barça-Abwehr, sodass die Neuverpflichtung an der herauseilenden Torhüterin vorbei einschießen konnte - das entscheidende 2:1 (84.).

Das Finale steigt nun am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Manchester United.