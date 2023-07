Barça-Profis wählen neuen Kapitän - Ter Stegen steigt zum "Vize" auf

Der FC Barcelona hat einen neuen Kapitän - und in Marc-André ter Stegen einen neuen ersten Vertreter. So sieht die Rangfolge für 2023/24 aus.

Marc-André ter Stegen hat gute Aussichten, den FC Barcelona in der neuen Saison immer mal wieder als Kapitän aufs Feld zu führen. Am späten Samstagabend gab der amtierende spanische Meister die neue Spielführer-Rangfolge offiziell bekannt.

Demnach wählten die Profis in Los Angeles, wo sich der Barça-Tross gerade zur Vorbereitung und Promo-Tour befindet, Rechtsverteidiger Sergi Roberto zum neuen Kapitän. Neuer erster Stellvertreter ist Stammkeeper ter Stegen, dahinter folgen Innenverteidiger Ronald Araujo und Mittelfeldmann Frenkie de Jong.

Ter Stegen von vier auf zwei

Die Wahl war nötig geworden, weil der bisherige Spielführer Sergio Busquets den Klub Richtung Inter Miami verlassen hat - genau wie Jordi Alba, der ebenfalls eine Führungsrolle eingenommen hatte. Busquets hatte die Binde 2021 von Lionel Messi übernommen, seinem neuen Teamkollegen in Miami. Als Busquets' Stellvertreter Gerard Piqué im vergangenen Winter seine Karriere beendet hatte, war Sergi Roberto zum ersten "Vize" aufgestiegen, ter Stegen neue Nummer vier geworden.

Nun darf sich der 34-malige deutsche Nationalspieler über einen weiteren Aufstieg in der teaminternen Hierarchie freuen. "Ich bin sehr glücklich und stolz, Barça in der Saison 2023/24 als einer der Kapitäne zu repräsentieren", twitterte ter Stegen.

Der inzwischen 31 Jahre alte Ex-Gladbacher ist bereits seit neun Jahren im Klub und absolvierte - als unumstrittene Nummer eins - bislang 255 Spiele in La Liga. Der gleichaltrige Sergi Roberto war bereits als Kind zum FCB gewechselt. In der vergangenen Saison war das Eigengewächs aber nicht immer gesetzt (23 Spiele, vier Tore), weshalb ter Stegen in der neuen Saison auf einige Spiele mit der Binde am Arm hoffen darf.

Für den Titelverteidiger beginnt die neue La-Liga-Runde am 13. August (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Auswärtsspiel beim FC Getafe. Während der US-Tour bekommen es die Katalanen in den kommenden Tagen mit Juventus, Arsenal und Real Madrid zu tun.