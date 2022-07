BAK-Trainer Duda: "Die Aufgabe ist herausfordernd"

Der Berliner AK vollzog zur neuen Spielzeit einen Umbruch. Trainer Benjamin Duda muss 17 Neuzugänge integrieren. Eine für den Coach "herausfordernde Aufgabe".

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Transfers

Tabellenrechner

Intensive Wochen liegen hinter und vor Benjamin Duda (34). Der Cheftrainer des Berliner AK, der noch bis März 2023 am Pro-Lizenz-Trainerkurs des DFB (früher Fußball-Lehrer-Ausbildung) teilnimmt, moderiert beim Regionalligisten einen fast kompletten Neuaufbau. Nach Vorgabe von Präsident Ebubekir Han wurde der Kader deutlich verjüngt. "Die Aufgabe ist herausfordernd, aber es liegt meinem Naturell näher, mit jungen, hungrigen Spielern zu arbeiten", so Duda, der in der Winterpause von Germania Halberstadt in die Hauptstadt gewechselt war.

Nicht weniger als 17 Neuzugänge wurden bisher unter Vertrag genommen, zuletzt Mittelfeldspieler Keanu Schneider (21, von Werder Bremen II) und Shinji Yamada (28). Der Außenbahnakteur kommt von Viktoria Berlin, wo er in der 3. Liga auf 14 Einsätze (1 Tor) kam. Duda hofft, dass vom abgestiegenen Drittligisten auch Shalva Ogbaidze (16 Einsätze/kein Tor) seine Zusage gibt. Der Angreifer trainiert schon zwei Wochen zur Probe mit und hat laut Duda "einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er würde prima in unser Profil passen." Eine Entscheidung Ogbaidzes wird am Anfang der Woche erwartet.

Seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert hat Jurgen Gjasula (36). Dagegen wurden die Verträge mit den anderen beiden Routiniers, Änis Ben-Hatira und Pardis Fardjad Azad (beide 34), nicht verlängert. Während sich Fardjad-Azad bereits dem Oberligisten CFC Hertha 06 angeschlossen hat, ist die Zukunft von Ben-Hatira noch offen.

Mit Nader El-Jindaoui (14 Tore, zu Hertha BSC II), Michel Ulrich (8 Tore, Chemnitzer FC) sowie Abu Bakarr Kargbo (9 Tore, Greifswalder FC) haben die drei erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison den Verein verlassen. Trotzdem ist Duda nicht beunruhigt: "Die Last wird auf mehreren Schultern verteilt, wir haben in den bisherigen Testspielen oft getroffen." Wie zuletzt beim 4:4 gegen den ambitionierten Nord-Regionalligisten VfB Lübeck.

In der Torhüterfrage ist mit Luis Zwick, dem 28-jährigen Neuzugang von Schweinfurt 05, eine Entscheidung für die Nachfolge von Pascal Kühn gefallen. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich ihn mit seiner Erfahrung und Vita als unsere Nummer 1 sehe. Allerdings muss er sich diesen Status immer wieder verdienen , so Duda. "Geschenkt bekommt er diesen nicht." Heißt, die beiden 19-jährigen Kevin Plath und Kilian Schubert lauern auf ihre Chance.

Gefahndet wird noch nach einem weiteren Angreifer sowie einem flexiblen Außenbahnakteur.