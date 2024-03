Bachmann kassiert Slapstick-Eigentor

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann bei seinem Liga-Comeback für Watford.

ÖFB-Legionär Daniel Bachmann hat Mittwochabend bei seinem Comeback im Tor von Zweitligist FC Watford gegen Swansea City ein ganz bitteres Gegentor kassiert.

Der 14-fache ÖFB-Teamspieler wollte einen Steilpass von Swanseas Matt Grimes am Strafraumeck abfangen, allerdings kam sein Abwehrspieler Ryan Anderson eher an den Ball und köpfte ihn ins verwaiste Tor, weil er den herauseilenden Bachmann nicht gesehen hatte.

Ansonsten bewahrte Bachmann aber mit einigen guten Paraden sein Team vor weiteren Gegentoren und rettete den "Hornets" (nach dem Ausgleichstreffer von Wesley Hoedt) noch einen Punkt. Watford hat in der Championship seit nunmehr bereits acht Heimspielen keinen Sieg mehr einfahren können.

Trainer Valerien Ismael steht dementsprechend in der Kritik. "Wir haben einige Spieler ausgetauscht, wir haben die Spielweise etwas verändert, wir haben viel gesprochen. Wir haben ein mentales Thema", bestätigte Ismael nach dem Match der "BBC". Der beste Weg aus der Krise sei ein Heimsieg. "Unsere nächste Chance haben wir am Samstag", glaubt Ismael. Da kommt Coventry City an die Vicarage Road.