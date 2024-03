Ottmar Walter: Weltmeister mit Bodenhaftung

Weltmeister am Telefon

Und es gab weitere Schattenseiten in Ottmar Walters Leben: Er hatte Alkoholprobleme, unternahm 1969 sogar einen Suizidversuch, den er später "eine Kurzschlusshandlung" nannte, "die mir im Nachhinein unverständlich ist". Die Stadt Kaiserslautern bot ihm daraufhin einen Job in der Verwaltung an (Bild), den er bis zu seiner Früh-Pensionierung mit 58 Jahren ausübte. imago