Ayhan über Galatasaray-Fans: "Für uns auch ein Fragezeichen vor dem Spiel"

Galatasaray hat auch das Rückspiel gegen die Bayern verloren. Stimmungstechnisch waren die Fans aus Istanbul am Mittwochabend allerdings erneut Punktsieger. Ein Sonderlob stellte ihnen Kaan Ayhan aus.

Es war eine Situation, die die Bayern-Spieler von einem Heimspiel so nicht kannten. Leon Goretzka gestand hinterher sogar, dass er sich "ein bisschen erschrocken" habe, als er zum Aufwärmen auf den Rasen in der Allianz-Arena kam. "Weil ich gar nicht so krass damit gerechnet habe, als wir vor dem Spiel rausgegangen sind. Da kam schon das erste Pfeifkonzert."

Auffällig viele Fans von Galatasaray hatten auch Tickets außerhalb des Gästeblocks ergattert und ihre Mannschaft lautstark unterstützt. Immer wieder gab es zudem ein gellendes Pfeifkonzert, wenn die Bayern im eigenen Stadion am Ball waren. Von einem solch gewaltigen Empfang und Support zeigte sich auch Kaan Ayhan überrascht: "Für uns ist das auch immer ein Fragezeichen vor dem Spiel. Wir wissen um die brutale Unterstützung unserer Fans, aber auswärts weiß man nie, wie die Tickets vergeben werden", erklärte der gebürtige Gelsenkirchener bei DAZN mit einem Grinsen.

Die Unterstützung von den Rängen bleibe nach dem zweiten verlorenen Vergleich mit den Bayern "auf jeden Fall das Positivste nach dem Spiel". Die türkischen Anhänger hätten ihren Anteil daran gehabt, dass die Münchner erneut wackelten. "Sie waren von der ersten Minute, als wir hier reinkamen, schon in der Überzahl. Das hat uns natürlich geholfen", gestand Ayhan.

"Da geht ein Dank raus, fast schon weltweit"

Schon "bei der Anreise" hätten die Galatasaray-Fans für so manchen Gänsehautmoment gesorgt. "Es ist immer wieder etwas Besonderes, solche Fans im Rücken zu haben", so Ayhan: "Da geht ein Dank raus, fast schon weltweit - so etwas habe ich echt selten erlebt. Egal, wo wir hingehen, ist Stimmung. Das trägt uns natürlich auch ein Stück weit in den Spielen und ich hoffe auch weiter in der Champions League."

Der enorme Support soll auch zum Faustpfand im Kampf um ein Ticket fürs Achtelfinale werden. "Wir spielen zu Hause gegen Manchester United, da brauchen wir unsere Fans ganz besonders", erklärte Kapitän Fernando Muslera mit Blick auf das nächste Match in der Königsklasse: "Mit ihrer Unterstützung wollen wir die verbleibenden zwei Spiele gewinnen, um die Gruppe zu überstehen."

Auch fußballerisch aber brauche Galatasaray vor dem englischen Rekordmeister keine Angst zu haben. "Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass wir mindestens auf Augenhöhe sind", stellte Ayhan klar. Und selbst wenn das Selbstvertrauen mal angekratzt sein sollte - die Fans werden schon für einen Stimmungs-Boost sorgen.