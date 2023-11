Goretzka: "Die wollten zeigen, wer hier Chef im Ring ist"

Der FC Bayern hat gegen Galatasaray erneut ein ungewöhnliches Champions-League-Spiel erlebt - mit unterschiedlichen Wahrnehmungen.

Für Leon Goretzka begann der Arbeitstag am Mittwoch mit einem kurzen Spaziergang, wie sonst auch. Nur zwei Details änderten sich, als der Mittelfeldspieler des FC Bayern den Rasen der Allianz-Arena um kurz vor 20 Uhr betrat: der Empfang und seine Reaktion.

Mit einem breiten Grinsen, fast schon Lachen, akzeptierte Goretzka die lauten Pfiffe, die er vor zwei Wochen in Istanbul noch verletzungsbedingt verpasst hatte. "Ich hab' mich ein bisschen erschrocken", gestand er später, "weil ich gar nicht so krass damit gerechnet habe, als wir vor dem Spiel rausgegangen sind. Da kam schon das erste Pfeifkonzert."

Normalerweise ist für gegnerische Fans in München-Fröttmaning eine überschaubare Ecke im oberen Rang des Stadions vorgesehen, die Galatasaray-Fans, die am Nachmittag schon den Marienplatz erobert hatten, verteilten sich stattdessen im ganzen Rund. Außer aus der wie immer ganz in Rot getränkten Südkurve ertönten aus jeder Ecke Gala-Fangesänge - oder eben Pfiffe.

"Es ist einfach Wahnsinn, wie gerade türkische Fans ihre Mannschaft unterstützen", lobte Goretzka, Teamkollege Thomas Müller schien etwas weniger beeindruckt: "Es ging eigentlich", urteilte der Routinier, als er gefragt wurde, ob es sich ausnahmsweise wie ein Auswärtsspiel angefühlt habe. "Ich war zwar beim Aufwärmen nicht draußen, aber Josh hat erzählt, da war es noch ein bisschen extremer. Ich hatte fast erwartet, dass noch mehr los ist."

Goretzka dagegen fand die Stimmung "geil", vor allem nach rund einer Stunde, als Galatasaray das vermeintliche Führungstor durch Lucas Torreira erzielt hatte und die Atmosphäre deutlich hitziger wurde. "Unsere Fans haben auch gut dagegengehalten. Das hat man richtig gemerkt. Die wollten zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Das hat großen Spaß gemacht." Der Sieg dann letztlich auch.