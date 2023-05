Award-Doppelpack für Messi bei den Laureus Awards 2023

Weltmeister Lionel Messi, der jüngst von Paris Saint-Germain suspendiert und begnadigt wurde, ist von der Laureus World Sports Academy ausgezeichnet worden. Ausgiebiges Dankes-Statement inklusive.

Hat den "Sportsman of the Year"-Award von Laureus erhalten: PSG- und Argentinien-Star Lionel Messi. Getty Images for Laureus

Im Pavillon Vendome in Paris erhielt Lionel Messi am Montag den "Sportsman of the Year"-Award und nahm auch den sogenannten "Team of the Year"-Award im Namen der argentinischen Nationalmannschaft nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft (4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich) entgegen.

Messi ist damit der erste Sportler, der im selben Jahr die individuelle und auch die Mannschaftsauszeichnung gewonnen hat, teilte Laureus mit.

"Ich bin dankbar"

"Dies ist eine besondere Ehre - vor allem, weil die Laureus World Sports Awards dieses Jahr in Paris verliehen werden, der Stadt, die meine Familie willkommen geheißen hat, seit wir 2021 hierherkamen", wurde der 35-Jährige in einer Mitteilung zitiert. "Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen bedanken, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei PSG - nichts davon habe ich allein erreicht, und ich bin dankbar, dass ich alles mit ihnen teilen kann." Die Auszeichnung sei etwas ganz Besonderes, da "wir von diesen unglaublichen Champions, meinen Helden, gewählt werden, und das stellt meine sportlichen Leistungen in einen echten Kontext", so der Argentinier.

In welch unglaublicher Gesellschaft ich mich befinde. Lionel Messi über die Ehre, den Laureus Award bekommen zu haben

Und weiter: "Ich habe mir die Namen der unglaublichen Legenden angesehen, die vor mir den Award gewonnen haben: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic. Da wurde mir klar, in welch unglaublicher Gesellschaft ich mich befinde."

Zuletzt hatte "La Pulga" anderweitig in den Schlagzeilen gestanden - schließlich war der Star der Pariser zuletzt vom fußballerischen Betrieb ausgeschlossen worden. Nach einer öffentlichen Entschuldigung von Messi hatte sein Klub die Suspendierung des Argentiniers vorzeitig aufgehoben. Der zuvor lange beim FC Barcelona aktive siebenmalige Weltfußballer habe das Training wieder aufgenommen, teilte der französische Meister und Spitzenreiter am Montag mit. Messi hatte sich am Freitag für seinen unangemeldeten Kurztrip nach Saudi-Arabien beim Verein und seinen Teamkollegen entschuldigt. Seine Zukunft nach dieser Spielzeit ist offen.

Laureus-Preise erhielten neben Messi, der auf Formel-1-Fahrer Max Verstappen gefolgt ist, und Weltmeister Argentinien auch Leichtathletik-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika, Tennis-Profi Carlos Alcaraz aus Spanien für seinen Durchbruch des Jahres, der dänische Fußballer Christian Eriksen (Manchester United) mit dem "World Comeback of the Year"-Award, Paralympics-Sportlerin Catherine Debrunner aus der Schweiz und Freesytyle-Ski-Olympiasiegerin Eileen Gu aus China.

Steht in Sachen Laureus in einer Riege mit Größen wie Usain Bolt, Roger Federer, Lewis Hamilton: "La Pulga". Getty Images for Laureus

Alle Auszeichnungen in der Übersicht

Laureus World Sportsman of the Year Award: Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year Award: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Laureus World Team of the Year Award: Argentiniens Fußballnationalmannschaft

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Carlos Alcaraz

Laureus World Comeback of the Year Award: Christian Eriksen

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Catherine Debrunner

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Eileen Gu

Laureus Sport for Good Award: TeamUp

(überreicht von Robert Lewandowski; bei TeamUp handelt es sich um ein globales Programm, das von War Child, UNICEF Niederlande und Save the Children entwickelt wurde - und setzt sich für körperliche Betätigung zum Stressabbau bei Flüchtlingskindern ein)

Die Laureus World Sports Awards sind die bedeutendste Preisverleihung im internationalen Sportkalender. Die Gewinner werden von der ultimativen Sportjury in geheimer Abstimmung ausgewählt - den 71 Mitgliedern der Laureus World Sports Academy, den lebenden Legenden des Sports, die die größten Sportler der Gegenwart ehren.