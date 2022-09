Autotür ging plötzlich auf: Froome bei Trainingsunfall verletzt

Chris Froome ist bei einem Trainingsunfall in Monaco am Arm verletzt worden. Eine Autofahrer hatte achtlos die Tür geöffnet.

Via "TikTok" teilte Froome am Dienstag mit, dass er sich in Monaco bei einer Trainingsfahrt eine Ellbogen-Blessur zugezogen habe. Der Brite sei mit hoher Geschwindigkeit in eine plötzlich geöffnete Autotür gefahren und durch die Luft geschleudert worden.

"Die Tür ging einen Meter vor mir auf. Ich hatte nicht einmal Zeit, um mit den Händen nach den Bremsen zu greifen", teilte der viermalige Tour-Sieger mit. Der Unfall habe sich nur einen Steinwurf von seinem Haus entfernt ereignet.

Tipp für die Autofahrer

Froome wandte sich in dem Beitrag an alle Autofahrer: "Ich habe einen Tipp für euch, wie ihr aus dem Auto steigen könnt", so der 37-Jährige den sogenannten "holländischen Griff" beschreibend: "Anstatt die Türe mit der Hand zu öffnen, die am nächsten zur Türe ist, verwendet man besser die andere Hand. So dreht man seinen Körper automatisch in die Richtung des Verkehrs und sieht, ob jemand kommt."

Die Armverletzung, die Froome erlitt, sei nicht allzu schwer. Zudem soll der Brite sich bei dem Sturz eine Hüftprellung zugezogen haben.

Schwerer Sturz bei der Dauphiné

Anno 2019 hatte Froome bei der Besichtigung einer Dauphiné-Etappe einen schweren Sturz erlitten und mehrere Frakturen erlitten. Als er sich die Nase putzen wollte, wurde er von einer Windböe erfasst und gegen eine Hauswand geschleudert.

2017 war Froome wenige Monate vor seinem vierten Tour-Sieg von einem "ungeduldigen Autofahrer" gerammt worden. Während er seinerzeit unverletzt blieb, wurde sein Pinarello-Rad komplett zerstört.