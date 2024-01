Automatische Verlängerung: Brumme bleibt ein weiteres Jahr bei RWE

Der Vertrag von Lucas Brumme hat sich automatisch um ein Jahr verlängert. Das verkündete Rot-Weiss Essen am Dienstag.

Bleibt bis Sommer 2025 in Essen: Lucas Brumme. IMAGO/Markus Endberg

Lucas Brumme wird über die Saison 2023/24 hinaus für Rot-Weiss Essen spielen. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, verlängerte sich der auslaufende Vertrag des 24-jährigen Außenbahn-Allrounders nach dem Startelf-Einsatz im Auswärtsspiel bei Preußen Münster (1:2) per Option automatisch um ein Jahr.

Brumme war nach einem längeren Probetraining im Sommer 2023 von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden an die Hafenstraße gewechselt, wo er auf Anhieb zum Stammspieler avancierte. Der Linksfuß verpasste keine einzige der bislang 22 Liga-Partien der Essener, stand davon 21-mal in der Startelf und legte vier Treffer auf.

Im Duell mit den Adlerträgern am vergangenen Sonntag hatte Brumme einen Tritt knapp oberhalb des Knöchels abbekommen und nach 45 Minuten nicht mehr weitermachen können. Entwarnung gab es schon am Montag: Bei Brumme wurde eine Sprunggelenks-Prellung festgestellt, die ihn nicht länger außer Gefecht setzt. Er kann voraussichtlich schon in dieser Woche wieder ins Training einsteigen.

Gute Aussichten also, dass Brumme im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht SC Freiburg II am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder dabei sein und seinen nächsten Startelfeinsatz verbuchen kann.