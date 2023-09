Ausverkauft: Bielefeld sorgt in Verl für einen Rekord

Seit dieser Saison spielt der SC Verl wieder im eigenen Stadion - und das wird gegen Bielefeld komplett voll sein. Ein Rekord für den Drittligisten.

Im Sommer 2021 erhielt der SC Verl vom DFB keine Genehmigung mehr, das Stadion an der Poststraße für die Drittligaspiele zu nutzen. Der Verein wich nach Lotte und Paderborn aus, hat die Sportclub Arena umgebaut und darf nun seine Heimspiele auch wieder wirklich zuhause austragen. Ein besonderes steht am kommenden Dienstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) an, wenn Nachbar Arminia Bielefeld am 9. Spieltag seine Visitenkarte abgibt - und für eine volle Hütte sorgt.

Bislang strömten im Schnitt 1829 Besucher in die neue Arena in Verl, mit 2715 Zuschauern beim ersten Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg war die Resonanz am besten.

Nun werden 5207 Zuschauer in der restlos ausverkauften Arena das Duell der beiden ostwestfälischen Drittligisten verfolgen, so viel wie noch nie in Verl. "Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können", äußerte sich Marketingvorstand Mario Lüke in der "Neuen Westfälischen". Die über 5000 Fans, 1700 davon aus Bielefeld, sorgen dennoch für Freude bei den Verantwortlichen des SCV.

"Für uns ist das wohl größte Heimspiel der Saison im neuen Stadion eine echte Feuertaufe", meinte Lüke, der sich auf das Duell mit der Arminia und den großen Zuschauerzuspruch freut. "Das unterstreicht, was das Spiel auch für das Umfeld bedeutet. Beide Vereine sind sich ja seit 1995 sportlich nicht mehr auf Augenhöhe begegnet", sagte Lüke.

In der Regionalliga-Saison 1994/95 kreuzten sich das letzte Mal auf Pflichtspielebene die Wege, Verl empfing am 28. Spieltag am 1. Mai 1995 den DSC zum Topspiel (1:1). Die Arminia wurde am Ende Meister und stieg in die 2. Bundesliga auf, Verl blieb nur Platz zwei.

Kein Topspiel

In der laufenden Saison ist die Partie alles andere als ein Topspiel. Verl hat vor dem 8. Spieltag, an dem es am Samstag um 14 Uhr zum TSV 1860 München geht, sieben Zähler auf dem Konto, Bielefeld, dass die 8. Runde am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken eröffnet, nur einen Punkt mehr. Unabhängig davon wird der Rahmen für das Nachbarschaftsduell auf jeden Fall passen.