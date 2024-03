Austria verpasst Auftaktsieg: "Das darf einfach nicht passieren"

Altachs Startelf-Rückkehrer Lukas Gugganig gibt für die Wiener Austria bei deren Gastspiel im Ländle den Spielverderber.

Austria-Verteidiger Tin Plavotic ärgerte sich über das Last-Minute-Gegentor in Altach. GEPA pictures

Eine Woche nach dem punktegleichen Verpassen der Meistergruppe gab es für die Wiener Austria die nächste bittere Pille zu schlucken. 95 Minuten lang sah es in Altach nach einem Auswärtssieg zum Start ins untere Play-off aus, ehe sich die "Veilchen" doch noch die Butter vom Brot nehmen ließen. Nach einem hohen Ball in den Strafraum und anschließendem Gestocher war es ausgerechnet Lukas Gugganig, der für die Vorarlberger zum Ausgleich einschoss.

Der Kärntner hatte seinen Stammplatz im Team von Trainer Joachim Standfest zum Ende des letzten Jahres verloren und kehrte nach mageren 14 Einsatzminuten 2024 gegen die Austria in die Startelf zurück. Prompt zahlte er dem Coach das in ihn gesetzte Vertrauen zurück.

"Es war ein bisschen glücklich. Der Ball fliegt mir vor die Füße und ich hab' ihn dann nur noch ins Tor schieben müssen. Es war nicht das schönste Tor, aber trotzdem ein sehr wichtiges", blieb Gugganig kurz darauf im "Sky"-Interview bescheiden. Die zweite Hälfte mit dem späten Ausgleich spiegle auch eine Stärke der Altacher wider, meinte der 29-jährige Verteidiger. "Die Mentalität, dass wir nicht aufgeben - und da haben wir uns belohnt mit diesem Tor."

Austria-Spielmacher Fitz: "Pech, dass der Ball da reingewurschtelt wird"

Ein Tor, das auf der anderen Seite die Austrianer ärgerte. "Das sind die letzten Minuten, da muss man einfach alles wegverteidigen, gescheiter hingehen. Das darf einfach nicht passieren", haderte Abwehrhüne Tin Plavotic. "Wir hatten das Spiel eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle, haben es dann aber nicht sauber fertiggespielt", so der Wiener.

Spielmacher Dominik Fitz schlug in dieselbe Kerbe: "Es war ein unnötiger Fehler in der Mitte. Wir hatten eigentlich den Ball sicher und dann passiert der Freistoß daraus. Extrem bitter! Unsere Defensive hat das 90 Minuten lang hervorragend verteidigt und nichts zugelassen und dann ist auch ein bisschen Pech dabei, dass der Ball da reingewurschtelt wird." Für den nächsten Spieltag (Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz) kündigte der Offensivgeist "weiter Vollgas" an.