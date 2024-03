10 Top-Spieler, die in die Qualifikationsgruppe müssen

Ronivaldo (BW Linz)

"The first cut", sang schon Fußballfan Rod Stewart, "is the deepest". Im Fußball ist das erste Tor oft das entscheidende. Und das schoss im Grunddurchgang keiner öfter als Ronivaldo. Fünf Mal für das 1:0 sorgte sonst nur noch Robert Zulj. GEPA pictures