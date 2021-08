Rolfö erst im Pech, dann zur Stelle: Schweden folgt Kanada ins Finale

Schweden folgt Kanada ins olympische Finale. Die Skandinavierinnen setzten sich in einem intensiven, aber nicht allzu hochklassigen Halbfinale gegen Australien mit 1:0 durch.

Weltmeister USA ist bei der olympischen Gold-Mission im Frauen-Fußball gescheitert. Die Favoritinnen um Superstar Megan Rapinoe verloren am Montag überraschend im Halbfinale gegen Kanada mit 0:1 (0:0). Während die Kanadierinnen den größten Erfolg in ihrer Fußball-Historie feierten, können die US-Frauen nach insgesamt vier Goldmedaillen (1996, 2004, 2008, 2012) und zuletzt zwei WM-Titeln nacheinander diesmal maximal noch Bronze gewinnen. Kanada trifft im Finale auf Schweden, das Australien 1:0 bezwang.

Rolfö erst im Pech, dann zur Stelle

Sowohl die Schwedinnen als auch die Australierinnen waren sichtlich nervös, was sich auf dem Platz auch zeigte - das Niveau war nicht sonderlich hoch. Pech hatte Schweden bei Rolfös Lattentreffer (24.), Australien strahlte, wenn überhaupt, nach ruhenden Bällen halbwegs Gefahr aus.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es Rolfö, die nach Angeldals Lattentreffer hellwach war und das 1:0 für die Skandinavierinnen erzielte (46.). Der Treffer reichte schließlich zum Finaleinzug, auch weil Australien offensiv bis zum Schluss offensiv keinerlei zündende Ideen hatte. Schweden hatte so leichtes Spiel, Gefahr vom eigenen Kasten fernzuhalten und den Finaleinzug zu sichern.

Fleming versetzt USA das K.o.

In Kashima hatten zuvor die Amerikanerinnen in der ersten Halbzeit Pech, dass sich Torhüterin Alyssa Naeher bei einem Zusammenprall verletzte und ausgewechselt werden musste. Sie war im Viertelfinale gegen Europameister Niederlande mit drei gehaltenen Elfmetern die Matchwinnerin gewesen.

Diese Rolle bekam im Halbfinale die Kanadierin Jessie Fleming, als sie in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg verwandelte. Der Treffer stellte den Spielverlauf auf den Kopf, waren doch die Amerikanerinnen das dominierende Team. Allerdings blieb die USA in der Offensive zu harmlos. Die Rio-Olympiasiegerinnen aus Deutschland waren in Japan nicht dabei.

Das Finale Schweden gegen Kanada steigt am Freitag (4 Uhr MESZ), Bronze wird tags zuvor (10 Uhr) zwischen den USA und Australien ermittelt.