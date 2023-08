"Außergewöhnliche Veranlagungen": Sarenren Bazee wechselt nach Bielefeld

Arminia Bielefeld hat einen weiteren Neuzugang für die Offensive präsentiert. Noah Sarenren Bazee wechselt vom FC Augsburg auf die Alm und wird dort künftig die Rückennummer 37 tragen.

Mit einem 4:0-Erfolg im Derby gegen Preußen Münster setzte Arminia Bielefeld ein Ausrufezeichen, in der englischen Woche folgte anschließend aber nur ein Punkt aus zwei Spielen gegen Ulm und Regensburg. Auf dem Transfermarkt blieb der DSC anschließend weiter aktiv, präsentierte mit Marius Wörl (Hannover 96) und Leandro Putaro (VfL Osnabrück) in dieser Woche bereits zwei Neuzugänge - und am Donnerstag mit Noah Sarenren Bazee den dritten.

Der Flügelspieler wechselt vom Bundesligisten FC Augsburg zu den Ostwestfalen, die über die Vertragslaufzeit keine Angaben machten. Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat lobten den Neuzugang auf der Vereinswebsite: "Noah hat außergewöhnliche Veranlagungen, die er durch verschiedene Verletzungen leider zuletzt nicht konstant nachweisen konnte. Mit seinen Fähigkeiten im Dribbling, seiner Geschwindigkeit und seiner Torgefahr bringt er zusätzliche Elemente in unser Offensivspiel ein.“

Bielefelds neue Nummer 37: "Ich will wieder mit Freude Fußball spielen“

Der Deutsch-Nigerianer stammt aus der Jugend von Hannover 96 und debütierte dort in der Saison 2015/16 in der Bundesliga, nach sechs Jahren und insgesamt 29 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor) verließ Sarenren Bazee die Niedersachen Richtung Augsburg. Bei den Fuggerstädtern absolvierte der schnelle Flügelspieler in vier Jahren aufgrund von Verletzungen (unter anderem ein Kreuzbandriss) ebenfalls nur 32 Spiele (zwei Tore). Bei seinem neuen Klub hat der 27-Jährige deshalb ein klares Ziel: "Ich will wieder mit Freude Fußball spielen.“

In Bielefeld wird der Flügelspieler die Rückennummer 37 tragen, am Donnerstagvormittag sollte der Neuzugang bereits ins Mannschaftstraining einsteigen. Zum Abschluss des fünften Spieltags in der 3. Liga gastiert die Arminia am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Viktoria Köln.