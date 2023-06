"Außergewöhnliche technische Fertigkeiten": Lübeck holt Velasco aus Hamburg

Der VfB Lübeck bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Offensivspieler Robin Velasco (20) verlässt die Zweitvertretung des HSV und schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger ablösefrei an.

Nach der Verpflichtung von Torhüter Philipp Klewin hat Aufsteiger VfB Lübeck erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Robin Velasco wechselt an die Lohmühle und kommt ablösefrei aus Hamburg.

Flexibel einsetzbarer Außenstürmer

"Wir freuen uns, dass Robin sich für den VfB entschieden hat. Er bringt außergewöhnliche technische Fertigkeiten mit, ist dribbelstark, unberechenbar in Eins-gegen-eins-Situationen, schnell und hat einen präzisen linken Fuß", wird der schwärmende VfB-Sportvorstand Sebastian Harms auf der Klubwebsite zitiert.

Velasco, der seit seinem zehnten Lebensjahr in der Nachwuchsabteilung des Hamburger SV auflief, überzeugte die Verantwortlichen des Drittliga-Neulings durch seine Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft des HSV. Sechs Treffer und vier Assists steuerte der 20-jährige Offensivspieler in 25 Einsätzen in der abgelaufenen Spielzeit bei, hatte damit durchaus einen bedeutenden Anteil an der erfolgreichen Saison der Hamburger Zweitvertretung, die mit einem Punkt Rückstand auf Lübeck nur knapp den Meistertitel in der Regionalliga Nord verpasste.

Velasco mit Vorfreude auf die Lohmühle

Für den flexibel einsetzbaren Außenstürmer geht es nun also dennoch eine Liga nach oben. Der gebürtige Hamburger, dessen Vertrag bei den Rothosen in diesem Sommer ausgelaufen wäre, soll Lübecks Offensive im Kampf um den Klassenerhalt verstärken. Aus seiner Zeit beim Ligakonkurrenten kennt der Linksfuß das Stadion an der Lohmühle bereits und freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich habe in den letzten Jahren zweimal auf der Lohmühle gespielt, und es hat schon als Gegner unfassbar viel Spaß gemacht, vor diesen Fans zu spielen. Selbst wenn man mal keinen guten Tag hat, kann einen diese Stimmung tragen", ist Velasco überzeugt.

Nach einer Verletzung zum Saisonende habe sich der Neuzugang zum Ziel gesetzt, "rechtzeitig zum Trainingsstart fit zu sein und mich schnell für die Startelf empfehlen zu können". Rund zwei Monate verbleiben dem 20-Jährigen, ehe die 3. Liga am 4. August in die neue Saison startet.