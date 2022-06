Außenverteidiger mit "unheimlich viel Tempo": Rorig kommt nach Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler verpflichtet. Neu an der Bremer Brücke ist Henry Rorig, der zuvor in Magdeburg unter Vertrag stand.

Bewegung beim Drittligisten VfL Osnabrück: Die Lila-Weißen haben den zweiten Abwehrspieler für die kommende Saison verpflichtet. Nach Benas Satkus, einem Innenverteidiger aus Nürnberg, haben die Niedersachsen Henry Rorig unter Vertrag genommen.

Auch links hinten kann Rorig agieren

Rorig kommt von Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg und erhält die Rückennummer 16. Wie lange sein neues Arbeitspapier läuft, ist nicht bekannt. Dafür steht aber fest, dass Sportdirektor Amir Shapourzadeh mit der Verpflichtung des 22-Jährigen "den Konkurrenzkampf auf der Position des Rechtsverteidigers weiter erhöhen" will. Er ist obendrein flexibel und kann auch links hinten agieren.

Zudem bringe Rorig "unheimlich viel Tempo mit und ist in seiner sportlichen Entwicklung noch nicht am Ende", so Shapourzadeh. Der Langenhagener bestritt vergangene Saison beim 1. FC Magdeburg neun Drittliga-Spiele (kicker-Durchschnittsnote 3,38), dabei sammelte er zwei Scorerpunkte (je ein Tor und Assist). Seinen Treffer erzielte er ausgerechnet beim 5:1 des FCM an der Bremer Brücke am letzten Spieltag 2021/22.

"Der ein oder andere Treffer" für den VfL ist geplant

Der Mann, der in der Jugend für Hannover, Wolfsburg und Bremen gespielt hat, freut sich laut eigener Aussage "sehr auf meine neue sportliche Station und die Aufgabe beim VfL". Nach den ersten Gesprächen habe er ein gutes Gefühl gehabt "und deshalb aus voller Überzeugung meinen Vertrag unterschrieben". Offensiv hat Rorig durchaus etwas vor, denn er schließt in der Vereinsmitteilung mit folgenden Worten: "Es darf gerne der ein oder andere Treffer an der Bremer Brücke dazu kommen."